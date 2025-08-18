Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001887. Viimeisen 24 tunnin aikana RIZ on vaihdellut alimmillaan $ 0.001857 ja korkeimmillaan $ 0.001912 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RIZ-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03380782920700334, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00101630910367032.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RIZ on muuttunut +0.05% viimeisen tunnin aikana, -0.15% 24 tunnin aikana ja -14.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen markkinatiedot
No.1797
$ 2.17M
$ 2.17M$ 2.17M
$ 58.04K
$ 58.04K$ 58.04K
$ 9.44M
$ 9.44M$ 9.44M
1.15B
1.15B 1.15B
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
BASE
Rivalz Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 58.04K. RIZ-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.15B ja sen kokonaistarjonta on 5000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 9.44M.
Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Rivalz Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000283
-0.15%
30 päivää
$ -0.000579
-23.48%
60 päivää
$ -0.00159
-45.73%
90 päivää
$ -0.002831
-60.01%
Rivalz Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RIZ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000283 (-0.15%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Rivalz Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000579 (-23.48%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Rivalz Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RIZ-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00159 (-45.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Rivalz Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002831 (-60.01%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Rivalz Network (RIZ)?
Rivalz Network is building the World Abstraction Layer, aiming to abstract away the complexities of connecting AI services and Agents to various real-world resources, enabling seamless interaction and unlocking the full potential of an agent-centric future. By leveraging decentralized infrastructure, Rivalz enables AI agents to tap into human workforce, data, and DePIN resources—from digital assets to smart homes.
The project offers a privacy-centric AI infrastructure and a comprehensive suite of five core modules to overcome barriers in connectivity, data management, and resource orchestration, thereby fostering a new era of collaborative intelligence between AI and humans.
Rivalz Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Rivalz Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista RIZ-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Rivalz Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Rivalz Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Rivalz Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Rivalz Network (RIZ) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Rivalz Network (RIZ) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Rivalz Network-rahakkeelle.
Rivalz Network (RIZ) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RIZ-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Rivalz Network (RIZ) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Rivalz Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Rivalz Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.