Renta Network-logo

Renta Network – hinta (RENTA)

1RENTA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

-0.18%1D
USD
Reaaliaikainen Renta Network (RENTA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:20:42 (UTC+8)

Renta Network (RENTA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.21%

-0.18%

+6.85%

+6.85%

Renta Network (RENTA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.011798. Viimeisen 24 tunnin aikana RENTA on vaihdellut alimmillaan $ 0.010684 ja korkeimmillaan $ 0.012392 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RENTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.03602533850022218, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003994700085988189.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RENTA on muuttunut -0.21% viimeisen tunnin aikana, -0.18% 24 tunnin aikana ja +6.85% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Renta Network (RENTA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1507

38.67%

ETH

Renta Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 4.56M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.21K. RENTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 386.72M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.80M.

Renta Network (RENTA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Renta Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00002128-0.18%
30 päivää$ -0.001827-13.41%
60 päivää$ +0.00363+44.44%
90 päivää$ +0.005081+75.64%
Renta Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RENTA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00002128 (-0.18%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Renta Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001827 (-13.41%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Renta Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RENTA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00363 (+44.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Renta Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.005081 (+75.64%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Renta Network (RENTA)?

Tarkista Renta Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Renta Network (RENTA)

Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users.

Renta Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Renta Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RENTA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Renta Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Renta Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Renta Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Renta Network (RENTA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Renta Network (RENTA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Renta Network-rahakkeelle.

Tarkista Renta Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Renta Network (RENTA) -rahakkeen tokenomiikka

Renta Network (RENTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RENTA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Renta Network (RENTA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Renta Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Renta Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RENTA paikallisiin valuuttoihin

1 Renta Network(RENTA) - VND
310.46437
1 Renta Network(RENTA) - AUD
A$0.0182869
1 Renta Network(RENTA) - GBP
0.00873052
1 Renta Network(RENTA) - EUR
0.01014628
1 Renta Network(RENTA) - USD
$0.011798
1 Renta Network(RENTA) - MYR
RM0.04978756
1 Renta Network(RENTA) - TRY
0.48289214
1 Renta Network(RENTA) - JPY
¥1.746104
1 Renta Network(RENTA) - ARS
ARS$15.50327988
1 Renta Network(RENTA) - RUB
0.95056486
1 Renta Network(RENTA) - INR
1.02961146
1 Renta Network(RENTA) - IDR
Rp193.40980512
1 Renta Network(RENTA) - KRW
16.52380688
1 Renta Network(RENTA) - PHP
0.67449166
1 Renta Network(RENTA) - EGP
￡E.0.57196704
1 Renta Network(RENTA) - BRL
R$0.06453506
1 Renta Network(RENTA) - CAD
C$0.01628124
1 Renta Network(RENTA) - BDT
1.43487276
1 Renta Network(RENTA) - NGN
18.12278982
1 Renta Network(RENTA) - COP
$47.5724855
1 Renta Network(RENTA) - ZAR
R.0.20906056
1 Renta Network(RENTA) - UAH
0.48584164
1 Renta Network(RENTA) - VES
Bs1.616326
1 Renta Network(RENTA) - CLP
$11.44406
1 Renta Network(RENTA) - PKR
Rs3.32609216
1 Renta Network(RENTA) - KZT
6.33953732
1 Renta Network(RENTA) - THB
฿0.38532268
1 Renta Network(RENTA) - TWD
NT$0.359839
1 Renta Network(RENTA) - AED
د.إ0.04329866
1 Renta Network(RENTA) - CHF
Fr0.0094384
1 Renta Network(RENTA) - HKD
HK$0.09214238
1 Renta Network(RENTA) - AMD
֏4.5150946
1 Renta Network(RENTA) - MAD
.د.م0.10629998
1 Renta Network(RENTA) - MXN
$0.22133048
1 Renta Network(RENTA) - SAR
ريال0.0442425
1 Renta Network(RENTA) - PLN
0.04318068
1 Renta Network(RENTA) - RON
лв0.0513213
1 Renta Network(RENTA) - SEK
kr0.11349676
1 Renta Network(RENTA) - BGN
лв0.01982064
1 Renta Network(RENTA) - HUF
Ft4.02795518
1 Renta Network(RENTA) - CZK
0.24964568
1 Renta Network(RENTA) - KWD
د.ك0.00359839
1 Renta Network(RENTA) - ILS
0.04023118
1 Renta Network(RENTA) - AOA
Kz10.81392882
1 Renta Network(RENTA) - BHD
.د.ب0.004447846
1 Renta Network(RENTA) - BMD
$0.011798
1 Renta Network(RENTA) - DKK
kr0.07586114
1 Renta Network(RENTA) - HNL
L0.31016942
1 Renta Network(RENTA) - MUR
0.53952254
1 Renta Network(RENTA) - NAD
$0.20847066
1 Renta Network(RENTA) - NOK
kr0.12010364
1 Renta Network(RENTA) - NZD
$0.02017458
1 Renta Network(RENTA) - PAB
B/.0.011798
1 Renta Network(RENTA) - PGK
K0.04884372
1 Renta Network(RENTA) - QAR
ر.ق0.04294472
1 Renta Network(RENTA) - RSD
дин.1.19030022

Renta Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Renta Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Renta Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Renta Network”

Paljonko Renta Network (RENTA) on arvoltaan tänään?
RENTA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.011798 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RENTA-USD-parin nykyinen hinta?
RENTA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.011798. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Renta Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RENTA markkina-arvo on $ 4.56M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RENTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RENTA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 386.72M USD.
Mikä oli RENTA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RENTA saavutti ATH-hinnaksi 0.03602533850022218 USD.
Mikä oli RENTA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RENTA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003994700085988189 USD.
Mikä on RENTA-rahakkeen treidausvolyymi?
RENTA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.21K USD.
Nouseeko RENTA tänä vuonna korkeammalle?
RENTA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RENTA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:20:42 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

