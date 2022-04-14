Renta Network (RENTA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Renta Network (RENTA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Renta Network (RENTA) -rahakkeen tiedot Renta Network is building a transformative rental ecosystem by integrating blockchain, Web3, and AI solutions. Focused on decentralization, transaction security, and Real World Assets (RWA), the platform delivers a transparent, secure, and cost-efficient experience for users. Virallinen verkkosivusto: https://www.renta.network Valkoinen paperi: https://renta.network/whitebook.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x792905a8b7c0a22d56e78e849f95c162018a4e2d Osta RENTA-rahaketta nyt!

Renta Network (RENTA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Renta Network (RENTA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.58M $ 4.58M $ 4.58M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 386.72M $ 386.72M $ 386.72M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 11.84M $ 11.84M $ 11.84M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.01812 $ 0.01812 $ 0.01812 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 $ 0.003994700085988189 Nykyinen hinta: $ 0.01184 $ 0.01184 $ 0.01184 Lue lisää Renta Network (RENTA) -rahakkeen hinnasta

Renta Network (RENTA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Renta Network (RENTA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RENTA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RENTA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RENTA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RENTA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Renta Network (RENTA) -rahakkeen hintahistoria RENTA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RENTA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RENTA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RENTA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RENTA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RENTA-rahakkeen hintaennuste nyt!

