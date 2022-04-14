Resistance Dog (REDO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Resistance Dog (REDO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen tiedot Resistance Dog is a meme coin on Ton chain Virallinen verkkosivusto: https://redoton.com Valkoinen paperi: https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:VA6C2:eb50136e-81f2-40ba-b6cd-76db7f0dcd2c?viewer%21megaVerb=group-discover Block Explorer: https://tonviewer.com/EQBZ_cafPyDr5KUTs0aNxh0ZTDhkpEZONmLJA2SNGlLm4Cko Osta REDO-rahaketta nyt!

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Resistance Dog (REDO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.45M $ 12.45M $ 12.45M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.8789 $ 0.8789 $ 0.8789 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 $ 0.02596915379052476 Nykyinen hinta: $ 0.1245 $ 0.1245 $ 0.1245 Lue lisää Resistance Dog (REDO) -rahakkeen hinnasta

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Resistance Dog (REDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä REDO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta REDO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät REDO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu REDO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka REDO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Resistance Dog (REDO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita REDO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan REDO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen hintahistoria REDO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu REDO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

REDO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne REDO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? REDO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso REDO-rahakkeen hintaennuste nyt!

