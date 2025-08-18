Lisätietoja REDO-rahakkeesta

Resistance Dog-logo

Resistance Dog – hinta (REDO)

1REDO - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.11264
Reaaliaikainen Resistance Dog (REDO) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:32:09 (UTC+8)

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

-0.57%

-8.54%

-12.03%

-12.03%

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.11264. Viimeisen 24 tunnin aikana REDO on vaihdellut alimmillaan $ 0.10522 ja korkeimmillaan $ 0.13457 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. REDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 1.4238617918488574, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.02596915379052476.

Lyhyen aikavälin tuloksissa REDO on muuttunut -0.57% viimeisen tunnin aikana, -8.54% 24 tunnin aikana ja -12.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen markkinatiedot

No.3868

0.00%

TONCOIN

Resistance Dog-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.20K. REDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.26M.

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Resistance Dog-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0105177-8.54%
30 päivää$ +0.05349+90.43%
60 päivää$ +0.06582+140.58%
90 päivää$ +0.05001+79.84%
Resistance Dog-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään REDO-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0105177 (-8.54%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Resistance Dog 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.05349 (+90.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Resistance Dog-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, REDO-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.06582 (+140.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Resistance Dog-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.05001 (+79.84%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Resistance Dog (REDO)?

Tarkista Resistance Dog-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Resistance Dog (REDO)

Resistance Dog is a meme coin on Ton chain

Resistance Dog on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Resistance Dog-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista REDO-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Resistance Dog-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Resistance Dog-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Resistance Dog-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Resistance Dog (REDO) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Resistance Dog (REDO) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Resistance Dog-rahakkeelle.

Tarkista Resistance Dog-rahakkeen hintaennuste nyt!

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen tokenomiikka

Resistance Dog (REDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää REDO-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Resistance Dog (REDO) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Resistance Dog:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Resistance Dog MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

REDO paikallisiin valuuttoihin

1 Resistance Dog(REDO) - VND
2,964.1216
1 Resistance Dog(REDO) - AUD
A$0.174592
1 Resistance Dog(REDO) - GBP
0.0833536
1 Resistance Dog(REDO) - EUR
0.0968704
1 Resistance Dog(REDO) - USD
$0.11264
1 Resistance Dog(REDO) - MYR
RM0.4753408
1 Resistance Dog(REDO) - TRY
4.6103552
1 Resistance Dog(REDO) - JPY
¥16.67072
1 Resistance Dog(REDO) - ARS
ARS$148.0157184
1 Resistance Dog(REDO) - RUB
9.0754048
1 Resistance Dog(REDO) - INR
9.8300928
1 Resistance Dog(REDO) - IDR
Rp1,846.5570816
1 Resistance Dog(REDO) - KRW
157.7590784
1 Resistance Dog(REDO) - PHP
6.4407552
1 Resistance Dog(REDO) - EGP
￡E.5.4607872
1 Resistance Dog(REDO) - BRL
R$0.6161408
1 Resistance Dog(REDO) - CAD
C$0.1565696
1 Resistance Dog(REDO) - BDT
13.6992768
1 Resistance Dog(REDO) - NGN
173.2921344
1 Resistance Dog(REDO) - COP
$454.19264
1 Resistance Dog(REDO) - ZAR
R.1.9959808
1 Resistance Dog(REDO) - UAH
4.6385152
1 Resistance Dog(REDO) - VES
Bs15.43168
1 Resistance Dog(REDO) - CLP
$109.2608
1 Resistance Dog(REDO) - PKR
Rs31.7554688
1 Resistance Dog(REDO) - KZT
60.5259776
1 Resistance Dog(REDO) - THB
฿3.6788224
1 Resistance Dog(REDO) - TWD
NT$3.4366464
1 Resistance Dog(REDO) - AED
د.إ0.4133888
1 Resistance Dog(REDO) - CHF
Fr0.090112
1 Resistance Dog(REDO) - HKD
HK$0.8797184
1 Resistance Dog(REDO) - AMD
֏43.107328
1 Resistance Dog(REDO) - MAD
.د.م1.0148864
1 Resistance Dog(REDO) - MXN
$2.1131264
1 Resistance Dog(REDO) - SAR
ريال0.4224
1 Resistance Dog(REDO) - PLN
0.4122624
1 Resistance Dog(REDO) - RON
лв0.489984
1 Resistance Dog(REDO) - SEK
kr1.0835968
1 Resistance Dog(REDO) - BGN
лв0.1892352
1 Resistance Dog(REDO) - HUF
Ft38.4699392
1 Resistance Dog(REDO) - CZK
2.3845888
1 Resistance Dog(REDO) - KWD
د.ك0.0343552
1 Resistance Dog(REDO) - ILS
0.3841024
1 Resistance Dog(REDO) - AOA
Kz103.2446976
1 Resistance Dog(REDO) - BHD
.د.ب0.04235264
1 Resistance Dog(REDO) - BMD
$0.11264
1 Resistance Dog(REDO) - DKK
kr0.7242752
1 Resistance Dog(REDO) - HNL
L2.9613056
1 Resistance Dog(REDO) - MUR
5.1510272
1 Resistance Dog(REDO) - NAD
$1.9959808
1 Resistance Dog(REDO) - NOK
kr1.1466752
1 Resistance Dog(REDO) - NZD
$0.1926144
1 Resistance Dog(REDO) - PAB
B/.0.11264
1 Resistance Dog(REDO) - PGK
K0.4663296
1 Resistance Dog(REDO) - QAR
ر.ق0.4100096
1 Resistance Dog(REDO) - RSD
дин.11.3732608

Resistance Dog-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Resistance Dog toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Resistance Dog-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Resistance Dog”

Paljonko Resistance Dog (REDO) on arvoltaan tänään?
REDO-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.11264 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on REDO-USD-parin nykyinen hinta?
REDO -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.11264. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Resistance Dog-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen REDO markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on REDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
REDO-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli REDO-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
REDO saavutti ATH-hinnaksi 1.4238617918488574 USD.
Mikä oli REDO-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
REDO-rahakkeen ATL-hinta oli 0.02596915379052476 USD.
Mikä on REDO-rahakkeen treidausvolyymi?
REDO-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 91.20K USD.
Nouseeko REDO tänä vuonna korkeammalle?
REDO saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso REDO-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:32:09 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.11264
$0.11264
