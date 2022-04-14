RedStone (RED) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu RedStone (RED) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

RedStone (RED) -rahakkeen tiedot RedStone is the fastest-growing Modular Oracle specialising in yield-bearing collateral for lending markets, like LSTs & LRTs. It offers gas-optimized data feeds across 50+ chains & all rollups. Trusted by Morpho, Venus, ether.fi & more. Virallinen verkkosivusto: https://redstone.finance/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xc43c6bfeda065fe2c4c11765bf838789bd0bb5de Osta RED-rahaketta nyt!

RedStone (RED) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu RedStone (RED) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 113.23M $ 113.23M $ 113.23M Kokonaistarjonta: $ 597.00M $ 597.00M $ 597.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 280.00M $ 280.00M $ 280.00M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 404.40M $ 404.40M $ 404.40M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.1014 $ 1.1014 $ 1.1014 Kaikkien aikojen alin: $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 $ 0.23305251918481165 Nykyinen hinta: $ 0.4044 $ 0.4044 $ 0.4044 Lue lisää RedStone (RED) -rahakkeen hinnasta

RedStone (RED) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset RedStone (RED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RED-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RED-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RED-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RED-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RED-rahaketta ostetaan

RedStone (RED) -rahakkeen hintahistoria RED -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RED-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RED-rahakkeen hintaennuste

