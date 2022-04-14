Radicle (RAD) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Radicle (RAD) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Radicle (RAD) -rahakkeen tiedot Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place. Virallinen verkkosivusto: https://radworks.org/ Valkoinen paperi: https://docs.radworks.org/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x31c8eacbffdd875c74b94b077895bd78cf1e64a3 Osta RAD-rahaketta nyt!

Radicle (RAD) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Radicle (RAD) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 36.92M Kokonaistarjonta: $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 51.58M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 71.59M Kaikkien aikojen korkein: $ 27.7 Kaikkien aikojen alin: $ 0.5661187598774695 Nykyinen hinta: $ 0.7159 Lue lisää Radicle (RAD) -rahakkeen hinnasta

Radicle (RAD) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Radicle (RAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä RAD-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta RAD-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät RAD-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu RAD-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka RAD-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Radicle (RAD) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita RAD-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan RAD-rahakkeita MEXCistä nyt!

Radicle (RAD) -rahakkeen hintahistoria RAD -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu RAD-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

RAD-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne RAD-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? RAD-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso RAD-rahakkeen hintaennuste nyt!

