Radicle (RAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6915. Viimeisen 24 tunnin aikana RAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.6809 ja korkeimmillaan $ 0.733 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 27.35201922, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.5661187598774695.
Lyhyen aikavälin tuloksissa RAD on muuttunut +1.25% viimeisen tunnin aikana, +0.93% 24 tunnin aikana ja +10.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Radicle (RAD) -rahakkeen markkinatiedot
$ 35.66M
$ 1.73M
$ 69.15M
51.58M
99,999,620
99,998,580
51.57%
ETH
Radicle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.73M. RAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.58M ja sen kokonaistarjonta on 99998580. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.15M.
Radicle (RAD) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Radicle-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.006372
+0.93%
30 päivää
$ -0.0052
-0.75%
60 päivää
$ +0.1176
+20.49%
90 päivää
$ -0.1054
-13.23%
Radicle-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään RAD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.006372 (+0.93%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Radicle 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0052 (-0.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Radicle-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RAD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1176 (+20.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Radicle-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1054 (-13.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.
Radicle-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Radicle (RAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Radicle (RAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Radicle-rahakkeelle.
Radicle (RAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.