Radicle-logo

Radicle – hinta (RAD)

1RAD - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.6915
$0.6915$0.6915
+0.93%1D
USD
Reaaliaikainen Radicle (RAD) -hintakaavio
2025-08-22 01:43:17 (UTC+8)

Radicle (RAD) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.6809
$ 0.6809$ 0.6809
24 h:n matalin
$ 0.733
$ 0.733$ 0.733
24 h:n korkein

$ 0.6809
$ 0.6809$ 0.6809

$ 0.733
$ 0.733$ 0.733

$ 27.35201922
$ 27.35201922$ 27.35201922

$ 0.5661187598774695
$ 0.5661187598774695$ 0.5661187598774695

+1.25%

+0.93%

+10.95%

+10.95%

Radicle (RAD) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.6915. Viimeisen 24 tunnin aikana RAD on vaihdellut alimmillaan $ 0.6809 ja korkeimmillaan $ 0.733 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. RAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 27.35201922, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.5661187598774695.

Lyhyen aikavälin tuloksissa RAD on muuttunut +1.25% viimeisen tunnin aikana, +0.93% 24 tunnin aikana ja +10.95% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Radicle (RAD) -rahakkeen markkinatiedot

No.690

$ 35.66M
$ 35.66M$ 35.66M

$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M

$ 69.15M
$ 69.15M$ 69.15M

51.58M
51.58M 51.58M

99,999,620
99,999,620 99,999,620

99,998,580
99,998,580 99,998,580

51.57%

ETH

Radicle-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 35.66M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.73M. RAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.58M ja sen kokonaistarjonta on 99998580. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 69.15M.

Radicle (RAD) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Radicle-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.006372+0.93%
30 päivää$ -0.0052-0.75%
60 päivää$ +0.1176+20.49%
90 päivää$ -0.1054-13.23%
Radicle-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään RAD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.006372 (+0.93%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Radicle 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0052 (-0.75%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Radicle-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, RAD-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1176 (+20.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Radicle-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.1054 (-13.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Radicle (RAD)?

Tarkista Radicle-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Radicle (RAD)

Radicle is a decentralized code collaboration network built on open protocols. It enables developers to collaborate on code without relying on trusted intermediaries. Radicle was designed to provide similar functionality to centralized code collaboration platforms — or "forges" — while retaining Git’s peer-to-peer nature, building on what made distributed version control so powerful in the first place.

Radicle on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Radicle-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista RAD-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Radicle-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Radicle-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Radicle-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Radicle (RAD) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Radicle (RAD) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Radicle-rahakkeelle.

Tarkista Radicle-rahakkeen hintaennuste nyt!

Radicle (RAD) -rahakkeen tokenomiikka

Radicle (RAD) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää RAD-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Radicle (RAD) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Radicle:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Radicle MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

RAD paikallisiin valuuttoihin

Radicle-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Radicle toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Radicle-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Radicle”

Paljonko Radicle (RAD) on arvoltaan tänään?
RAD-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.6915 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on RAD-USD-parin nykyinen hinta?
RAD -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.6915. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Radicle-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen RAD markkina-arvo on $ 35.66M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on RAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
RAD-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 51.58M USD.
Mikä oli RAD-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
RAD saavutti ATH-hinnaksi 27.35201922 USD.
Mikä oli RAD-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
RAD-rahakkeen ATL-hinta oli 0.5661187598774695 USD.
Mikä on RAD-rahakkeen treidausvolyymi?
RAD-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.73M USD.
Nouseeko RAD tänä vuonna korkeammalle?
RAD saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso RAD-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 01:43:17 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

