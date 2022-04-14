QUAI (QUAI) -rahakkeen tokenomiikka
Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security.
QUAI (QUAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu QUAI (QUAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
QUAI (QUAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
QUAI (QUAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä QUAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QUAI-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät QUAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QUAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
QUAI (QUAI) -rahakkeen hintahistoria
QUAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
QUAI-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne QUAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QUAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
