QUAI (QUAI) -rahakkeen tiedot Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security. Virallinen verkkosivusto: https://qu.ai/ Valkoinen paperi: https://qu.ai/litepaper Block Explorer: https://quaiscan.io Osta QUAI-rahaketta nyt!

QUAI (QUAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu QUAI (QUAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 120.54M $ 120.54M $ 120.54M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.3676 $ 0.3676 $ 0.3676 Kaikkien aikojen alin: $ 0.03467035382296019 $ 0.03467035382296019 $ 0.03467035382296019 Nykyinen hinta: $ 0.04018 $ 0.04018 $ 0.04018 Lue lisää QUAI (QUAI) -rahakkeen hinnasta

QUAI (QUAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset QUAI (QUAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä QUAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta QUAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät QUAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu QUAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka QUAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään QUAI (QUAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita QUAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan QUAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

QUAI (QUAI) -rahakkeen hintahistoria QUAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu QUAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

QUAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne QUAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? QUAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso QUAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

