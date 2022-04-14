PLAYZAP (PZP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PLAYZAP (PZP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PLAYZAP (PZP) -rahakkeen tiedot PlayZap Game is a skill-based competitive gaming platform focused on mainstream causal gamers on mobile. Platform is built on blockchain technology with a sustainable token economy and powered by native $PZP token. With 1.3M+ active wallets, 3M+ onchain transaction, playzap is leading mobile focused gamefi platform. Virallinen verkkosivusto: https://www.playzap.games/ Valkoinen paperi: https://whitepaper.playzap.games/wp/introduction/welcome Block Explorer: https://solscan.io/token/ADVgDMbbn6LZTdo84UDAgCUew2JMMHe6BnH3KNN3qiLb Osta PZP-rahaketta nyt!

PLAYZAP (PZP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PLAYZAP (PZP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 844.72K $ 844.72K $ 844.72K Kokonaistarjonta: $ 144.90M $ 144.90M $ 144.90M Kierrossa oleva tarjonta: $ 85.85M $ 85.85M $ 85.85M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1221 $ 0.1221 $ 0.1221 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 $ 0.005804200578816588 Nykyinen hinta: $ 0.00984 $ 0.00984 $ 0.00984 Lue lisää PLAYZAP (PZP) -rahakkeen hinnasta

PLAYZAP (PZP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PLAYZAP (PZP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PZP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PZP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PZP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PZP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PZP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PLAYZAP (PZP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PZP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PZP-rahakkeita MEXCistä nyt!

PLAYZAP (PZP) -rahakkeen hintahistoria PZP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PZP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PZP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PZP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PZP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PZP-rahakkeen hintaennuste nyt!

