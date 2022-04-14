PX (PX) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PX (PX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PX (PX) -rahakkeen tiedot Not Pixel is a revolutionary Telegram-native gaming platform on the TON blockchain, with $PX as its core asset. Launched exclusively on DEX, $PX champions organic growth and real-world utility, driven by a "conviction over convenience" philosophy. Our goal: a fun, sustainable pixel ecosystem for millions. Virallinen verkkosivusto: https://notpixel.org/ Block Explorer: https://tonviewer.com/EQB420yQsZobGcy0VYDfSKHpG2QQlw-j1f_tPu1J488I__PX Osta PX-rahaketta nyt!

PX (PX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PX (PX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Kokonaistarjonta: $ 245.00M $ 245.00M $ 245.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 178.20M $ 178.20M $ 178.20M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.12M $ 10.12M $ 10.12M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1188 $ 0.1188 $ 0.1188 Kaikkien aikojen alin: $ 0.036907360189087954 $ 0.036907360189087954 $ 0.036907360189087954 Nykyinen hinta: $ 0.0413 $ 0.0413 $ 0.0413 Lue lisää PX (PX) -rahakkeen hinnasta

PX (PX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PX (PX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PX-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PX (PX) -rahakkeen hintahistoria PX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PX-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PX-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PX-rahakkeen hintaennuste nyt!

