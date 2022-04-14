EPNS (PUSH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu EPNS (PUSH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

EPNS (PUSH) -rahakkeen tiedot Ethereum Push Notifications Service is a protocol for blockchain based notifications that are platform agnostic and incentivized! It enables services to communicate with its users (wallet addresses) in a decentralized way and allow users to receive token incentives from these notifications. Virallinen verkkosivusto: https://push.org/ Valkoinen paperi: https://push.org/docs Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf418588522d5dd018b425E472991E52EBBeEEEEE Osta PUSH-rahaketta nyt!

EPNS (PUSH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu EPNS (PUSH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.42M $ 3.42M $ 3.42M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 90.24M $ 90.24M $ 90.24M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 6.333 $ 6.333 $ 6.333 Kaikkien aikojen alin: $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 $ 0.027958497222728092 Nykyinen hinta: $ 0.03791 $ 0.03791 $ 0.03791 Lue lisää EPNS (PUSH) -rahakkeen hinnasta

EPNS (PUSH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset EPNS (PUSH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PUSH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PUSH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PUSH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PUSH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PUSH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään EPNS (PUSH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PUSH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PUSH-rahakkeita MEXCistä nyt!

EPNS (PUSH) -rahakkeen hintahistoria PUSH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PUSH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PUSH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PUSH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PUSH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PUSH-rahakkeen hintaennuste nyt!

