PATIC (PTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PATIC (PTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PATIC (PTC) -rahakkeen tiedot Polyverse is a revolutionary multi-chain blockchain gaming ecosystem, designed to provide players seamless access to immersive, browser-based gameplay combined with true digital asset ownership. The Polyverse token: PATIC (PTC) powers in-game transactions, NFT trading, staking rewards, decentralized governance, and cross-chain interoperability between Ethereum and WAX. With strategic partnerships, strong tokenomics, and a dedicated community, Polyverse is positioned at the forefront of Web3 gaming innovation. Virallinen verkkosivusto: https://polyverse.gg Valkoinen paperi: https://projectpolyverse.gitbook.io/polyverse-token-economy-whitepaper/tokenomics-breakdown Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x27CF096Db452425c51DaA356e7D9c574C75e8737 Osta PTC-rahaketta nyt!

PATIC (PTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PATIC (PTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 50.00B $ 50.00B $ 50.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 50.70M $ 50.70M $ 50.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00264 $ 0.00264 $ 0.00264 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00101756074375379 $ 0.00101756074375379 $ 0.00101756074375379 Nykyinen hinta: $ 0.001014 $ 0.001014 $ 0.001014 Lue lisää PATIC (PTC) -rahakkeen hinnasta

PATIC (PTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PATIC (PTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PTC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PATIC (PTC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PTC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PTC-rahakkeita MEXCistä nyt!

PATIC (PTC) -rahakkeen hintahistoria PTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

