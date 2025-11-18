Succinct (PROVE) -rahakkeen tokenomiikka

Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 07:11:19 (UTC+8)
USD

Succinct (PROVE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Succinct (PROVE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 99.84M
Kokonaistarjonta:
$ 1.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 195.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 512.00M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2.4016
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.4184223922367206
Nykyinen hinta:
$ 0.512
Succinct (PROVE) -rahakkeen tiedot

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Virallinen verkkosivusto:
https://www.succinct.xyz/
Valkoinen paperi:
https://docs.succinct.xyz/
Block Explorer:
https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=ethereum&tab=transactions&tokenAddress=0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29

Succinct (PROVE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Succinct (PROVE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PROVE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PROVE-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PROVE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PROVE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Succinct (PROVE) -rahakkeen hintahistoria

PROVE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PROVE-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PROVE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PROVE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

