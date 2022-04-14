Propbase (PROPS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Propbase (PROPS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Propbase (PROPS) -rahakkeen tiedot Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem Virallinen verkkosivusto: https://www.propbase.app/ Valkoinen paperi: https://www.propbase.app/white-paper Block Explorer: https://tracemove.io/coin/0xe50684a338db732d8fb8a3ac71c4b8633878bd0193bca5de2ebc852a83b35099 Osta PROPS-rahaketta nyt!

Propbase (PROPS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Propbase (PROPS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Kokonaistarjonta: $ 1.20B $ 1.20B $ 1.20B Kierrossa oleva tarjonta: $ 434.52M $ 434.52M $ 434.52M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 33.93M $ 33.93M $ 33.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.279664 $ 0.279664 $ 0.279664 Kaikkien aikojen alin: $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 $ 0.014981776422742052 Nykyinen hinta: $ 0.028277 $ 0.028277 $ 0.028277 Lue lisää Propbase (PROPS) -rahakkeen hinnasta

Propbase (PROPS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Propbase (PROPS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PROPS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PROPS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PROPS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PROPS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PROPS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Propbase (PROPS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PROPS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PROPS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Propbase (PROPS) -rahakkeen hintahistoria PROPS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PROPS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PROPS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PROPS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PROPS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PROPS-rahakkeen hintaennuste nyt!

