Prompt (PROMPT) -rahakkeen tiedot Wayfinder is a platform to create AI agents for cross-chain transactions, write and publish smart contracts, and perform autonomous tasks. Virallinen verkkosivusto: https://www.wayfinder.ai/ Valkoinen paperi: https://paper.wayfinder.ai/wayfinder_paper_v1.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x28d38dF637dB75533bD3F71426F3410a82041544 Osta PROMPT-rahaketta nyt!

Prompt (PROMPT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Prompt (PROMPT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 107.69M $ 107.69M $ 107.69M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 325.26M $ 325.26M $ 325.26M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 331.10M $ 331.10M $ 331.10M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.6266 $ 0.6266 $ 0.6266 Kaikkien aikojen alin: $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 $ 0.10718787546655689 Nykyinen hinta: $ 0.3311 $ 0.3311 $ 0.3311 Lue lisää Prompt (PROMPT) -rahakkeen hinnasta

Prompt (PROMPT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Prompt (PROMPT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PROMPT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PROMPT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PROMPT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PROMPT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PROMPT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Prompt (PROMPT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PROMPT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PROMPT-rahakkeita MEXCistä nyt!

Prompt (PROMPT) -rahakkeen hintahistoria PROMPT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PROMPT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PROMPT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PROMPT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PROMPT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PROMPT-rahakkeen hintaennuste nyt!

