PepeFork (PORK) -rahakkeen tiedot PepeFork is a meme coin on Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://www.pond0x.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xb9f599ce614Feb2e1BBe58F180F370D05b39344E Osta PORK-rahaketta nyt!

PepeFork (PORK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PepeFork (PORK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 25.47M Kokonaistarjonta: $ 420.69T Kierrossa oleva tarjonta: $ 407.62T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 26.29M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000009099 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000000222312258 Nykyinen hinta: $ 0.00000006249 Lue lisää PepeFork (PORK) -rahakkeen hinnasta

PepeFork (PORK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PepeFork (PORK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PORK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PORK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PORK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PORK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PORK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PepeFork (PORK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PORK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PORK-rahakkeita MEXCistä nyt!

PepeFork (PORK) -rahakkeen hintahistoria PORK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PORK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PORK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PORK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PORK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PORK-rahakkeen hintaennuste nyt!

