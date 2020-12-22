Lisätietoja POND-rahakkeesta

Marlin POND-logo

Marlin POND – hinta (POND)

1POND - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.008827
$0.008827$0.008827
+0.37%1D
USD
Reaaliaikainen Marlin POND (POND) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:29:14 (UTC+8)

Marlin POND (POND) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00872
$ 0.00872$ 0.00872
24 h:n matalin
$ 0.009381
$ 0.009381$ 0.009381
24 h:n korkein

$ 0.00872
$ 0.00872$ 0.00872

$ 0.009381
$ 0.009381$ 0.009381

$ 0.38450229
$ 0.38450229$ 0.38450229

$ 0.006417827512672913
$ 0.006417827512672913$ 0.006417827512672913

+0.01%

+0.37%

+12.03%

+12.03%

Marlin POND (POND) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.008825. Viimeisen 24 tunnin aikana POND on vaihdellut alimmillaan $ 0.00872 ja korkeimmillaan $ 0.009381 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. POND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.38450229, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.006417827512672913.

Lyhyen aikavälin tuloksissa POND on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, +0.37% 24 tunnin aikana ja +12.03% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Marlin POND (POND) -rahakkeen markkinatiedot

No.447

$ 72.37M
$ 72.37M$ 72.37M

$ 673.88K
$ 673.88K$ 673.88K

$ 88.25M
$ 88.25M$ 88.25M

8.20B
8.20B 8.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

Marlin POND-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 72.37M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 673.88K. POND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.20B ja sen kokonaistarjonta on 10000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 88.25M.

Marlin POND (POND) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Marlin POND-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00003254+0.37%
30 päivää$ -0.000585-6.22%
60 päivää$ +0.001865+26.79%
90 päivää$ -0.001511-14.62%
Marlin POND-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään POND-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00003254 (+0.37%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Marlin POND 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000585 (-6.22%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Marlin POND-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, POND-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.001865 (+26.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Marlin POND-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.001511 (-14.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Marlin POND (POND)?

Tarkista Marlin POND-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Marlin POND-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista POND-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Marlin POND-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Marlin POND-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Marlin POND-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Marlin POND (POND) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Marlin POND (POND) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Marlin POND-rahakkeelle.

Tarkista Marlin POND-rahakkeen hintaennuste nyt!

Marlin POND (POND) -rahakkeen tokenomiikka

Marlin POND (POND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää POND-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Marlin POND (POND) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Marlin POND:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Marlin POND MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

POND paikallisiin valuuttoihin

Marlin POND-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Marlin POND toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Marlin POND-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Marlin POND”

Paljonko Marlin POND (POND) on arvoltaan tänään?
POND-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.008825 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on POND-USD-parin nykyinen hinta?
POND -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.008825. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Marlin POND-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen POND markkina-arvo on $ 72.37M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on POND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
POND-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 8.20B USD.
Mikä oli POND-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
POND saavutti ATH-hinnaksi 0.38450229 USD.
Mikä oli POND-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
POND-rahakkeen ATL-hinta oli 0.006417827512672913 USD.
Mikä on POND-rahakkeen treidausvolyymi?
POND-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 673.88K USD.
Nouseeko POND tänä vuonna korkeammalle?
POND saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso POND-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 04:29:14 (UTC+8)

Marlin POND (POND) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

$0.008827
