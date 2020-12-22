Marlin POND (POND) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Marlin POND (POND) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Marlin POND (POND) -rahakkeen tiedot Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0 Virallinen verkkosivusto: https://www.marlin.org Valkoinen paperi: https://docs.marlin.org Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x57b946008913b82e4df85f501cbaed910e58d26c Osta POND-rahaketta nyt!

Marlin POND (POND) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Marlin POND (POND) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 76.36M $ 76.36M $ 76.36M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 8.20B $ 8.20B $ 8.20B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 93.11M $ 93.11M $ 93.11M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.308957 $ 0.308957 $ 0.308957 Kaikkien aikojen alin: $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 $ 0.006417827512672913 Nykyinen hinta: $ 0.009311 $ 0.009311 $ 0.009311 Lue lisää Marlin POND (POND) -rahakkeen hinnasta

Marlin POND (POND) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Marlin POND (POND) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä POND-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta POND-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät POND-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu POND-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka POND-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Marlin POND (POND) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita POND-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan POND-rahakkeita MEXCistä nyt!

Marlin POND (POND) -rahakkeen hintahistoria POND -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu POND-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

POND-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne POND-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? POND-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso POND-rahakkeen hintaennuste nyt!

