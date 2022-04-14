Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen tokenomiikka
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen tiedot
PNUT is a meme coin.
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen yksityiskohtainen rakenne
Sukella tarkemmin siihen, miten PNUT-rahakkeita myönnetään, kohdennetaan ja avataan. Tässä osiossa korostetaan rahakkeen taloudellisen rakenteen keskeisiä näkökohtia: hyödyllisyyttä, kannustimia ja omistusoikeutta.
Peanut the Squirrel (PNUT) is a meme coin operating on the Solana blockchain. Its token economics are characterized by the following aspects:
Issuance Mechanism
- Blockchain: Solana
- Total Supply: 1,000,000,000 PNUT
- Initial Distribution: PNUT was launched as a meme coin, with its creation and distribution closely tied to the viral story of Peanut the Squirrel. The token was rapidly listed on major exchanges following a surge in social media attention, particularly after high-profile mentions by figures like Elon Musk.
- Bonding Curve Launch: PNUT and similar tokens on Solana are often launched via platforms like Pump.fun, which use a bonding curve mechanism. This means the token price increases as more tokens are bought, and once a certain market cap (e.g., $69,000) is reached, the token is migrated to a decentralized exchange (DEX) such as Raydium for open trading.
Allocation Mechanism
- No Formal Allocation Breakdown: There is no evidence of a traditional allocation schedule (e.g., team, investors, treasury, ecosystem) or a published vesting plan. The token appears to have been distributed in a fair-launch style, with early buyers on the bonding curve and subsequent DEX traders forming the initial holder base.
- Liquidity: Liquidity for PNUT is provided on Solana DEXs, and there is no indication of locked or reserved allocations for the team or advisors.
Usage and Incentive Mechanism
- Utility: PNUT is a pure meme coin. Its primary use is for speculative trading and as a symbol of the viral Peanut the Squirrel story. There are no documented utility functions such as staking, governance, or protocol fees.
- Incentives: There are no on-chain incentives, rewards, or yield mechanisms for holding or using PNUT. The main incentive is speculative trading, driven by social media trends and community sentiment.
Locking Mechanism
- No Locking or Vesting: There is no evidence of any token locking, vesting, or scheduled unlocks. All tokens are liquid and tradable upon purchase, with no restrictions on transfer or sale.
Unlocking Time
- Immediate Liquidity: All tokens are unlocked and freely tradable from the moment of purchase. There is no vesting schedule or delayed release.
Summary Table
|Aspect
|Details
|Blockchain
|Solana
|Total Supply
|1,000,000,000 PNUT
|Issuance
|Bonding curve launch (e.g., Pump.fun), then DEX listing
|Allocation
|No formal breakdown; fair launch via bonding curve and DEX trading
|Utility
|Meme coin, speculative trading, no protocol utility
|Incentives
|None (no staking, rewards, or yield)
|Locking
|None (all tokens liquid and tradable)
|Unlocking
|Immediate (no vesting or unlock schedule)
Additional Context
- Market Dynamics: PNUT’s price and trading volume have been highly volatile, driven by social media trends and celebrity endorsements. The token reached a market cap of over $120M within days of launch, with trading volumes exceeding $300M at peak.
- Community and Symbolism: The token’s popularity is rooted in the viral story of Peanut the Squirrel, which became a symbol for political and social commentary, further fueling speculative interest.
Limitations
- No Whitepaper or Formal Documentation: As a meme coin, PNUT lacks the detailed technical or economic documentation typical of more established crypto projects. All information is derived from exchange listings, news coverage, and the token’s website.
In summary: Peanut the Squirrel (PNUT) is a Solana-based meme coin with no formal tokenomics structure beyond its initial fair launch and open trading. There are no vesting, locking, or incentive mechanisms, and its value is driven entirely by community sentiment and speculative trading.
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä PNUT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PNUT-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät PNUT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PNUT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Kuinka PNUT-rahaketta ostetaan
Oletko kiinnostunut lisäämään Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PNUT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen hintahistoria
PNUT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
PNUT-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne PNUT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PNUT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
Miksi sinun kannattaa valita MEXC?
MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.
Vastuuvapauslauseke
Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.
Osta Peanut the Squirrel (PNUT) -rahaketta
Summa
1 PNUT = 0.2297 USD