Peanut the Squirrel-logo

Peanut the Squirrel – hinta (PNUT)

1PNUT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.2147
$0.2147$0.2147
+0.23%1D
USD
Reaaliaikainen Peanut the Squirrel (PNUT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:38:49 (UTC+8)

Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.2124
$ 0.2124$ 0.2124
24 h:n matalin
$ 0.2252
$ 0.2252$ 0.2252
24 h:n korkein

$ 0.2124
$ 0.2124$ 0.2124

$ 0.2252
$ 0.2252$ 0.2252

$ 2.4688299377242013
$ 2.4688299377242013$ 2.4688299377242013

$ 0.03396493346027776
$ 0.03396493346027776$ 0.03396493346027776

+0.32%

+0.23%

-6.53%

-6.53%

Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.215. Viimeisen 24 tunnin aikana PNUT on vaihdellut alimmillaan $ 0.2124 ja korkeimmillaan $ 0.2252 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PNUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.4688299377242013, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03396493346027776.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PNUT on muuttunut +0.32% viimeisen tunnin aikana, +0.23% 24 tunnin aikana ja -6.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen markkinatiedot

No.194

$ 214.97M
$ 214.97M$ 214.97M

$ 5.65M
$ 5.65M$ 5.65M

$ 214.97M
$ 214.97M$ 214.97M

999.85M
999.85M 999.85M

999,852,011.490596
999,852,011.490596 999,852,011.490596

0.01%

SOL

Peanut the Squirrel-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 214.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.65M. PNUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.85M ja sen kokonaistarjonta on 999852011.490596. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 214.97M.

Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Peanut the Squirrel-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000493+0.23%
30 päivää$ -0.0981-31.34%
60 päivää$ +0.0275+14.66%
90 päivää$ -0.14-39.44%
Peanut the Squirrel-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PNUT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000493 (+0.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Peanut the Squirrel 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0981 (-31.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Peanut the Squirrel-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PNUT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0275 (+14.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Peanut the Squirrel-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.14 (-39.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Peanut the Squirrel (PNUT)?

Tarkista Peanut the Squirrel-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Peanut the Squirrel (PNUT)

PNUT is a meme coin.

Peanut the Squirrel on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Peanut the Squirrel-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PNUT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Peanut the Squirrel-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Peanut the Squirrel-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Peanut the Squirrel-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Peanut the Squirrel (PNUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Peanut the Squirrel (PNUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Peanut the Squirrel-rahakkeelle.

Tarkista Peanut the Squirrel-rahakkeen hintaennuste nyt!

Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen tokenomiikka

Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PNUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Peanut the Squirrel (PNUT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Peanut the Squirrel:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Peanut the Squirrel MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Peanut the Squirrel-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Peanut the Squirrel toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Peanut the Squirrel-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Peanut the Squirrel”

Paljonko Peanut the Squirrel (PNUT) on arvoltaan tänään?
PNUT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.215 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PNUT-USD-parin nykyinen hinta?
PNUT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.215. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Peanut the Squirrel-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PNUT markkina-arvo on $ 214.97M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PNUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PNUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.85M USD.
Mikä oli PNUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PNUT saavutti ATH-hinnaksi 2.4688299377242013 USD.
Mikä oli PNUT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PNUT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.03396493346027776 USD.
Mikä on PNUT-rahakkeen treidausvolyymi?
PNUT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.65M USD.
Nouseeko PNUT tänä vuonna korkeammalle?
PNUT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PNUT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:38:49 (UTC+8)

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 PNUT = 0.215 USD

