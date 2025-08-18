Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein
+0.32%
+0.23%
-6.53%
-6.53%
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.215. Viimeisen 24 tunnin aikana PNUT on vaihdellut alimmillaan $ 0.2124 ja korkeimmillaan $ 0.2252 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PNUT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.4688299377242013, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.03396493346027776.
Lyhyen aikavälin tuloksissa PNUT on muuttunut +0.32% viimeisen tunnin aikana, +0.23% 24 tunnin aikana ja -6.53% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen markkinatiedot
No.194
0.01%
SOL
Peanut the Squirrel-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 214.97M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.65M. PNUT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.85M ja sen kokonaistarjonta on 999852011.490596. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 214.97M.
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Peanut the Squirrel-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000493
+0.23%
30 päivää
$ -0.0981
-31.34%
60 päivää
$ +0.0275
+14.66%
90 päivää
$ -0.14
-39.44%
Peanut the Squirrel-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään PNUT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000493 (+0.23%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Peanut the Squirrel 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0981 (-31.34%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Peanut the Squirrel-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PNUT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0275 (+14.66%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Peanut the Squirrel-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.14 (-39.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Peanut the Squirrel (PNUT)?
Peanut the Squirrel on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Peanut the Squirrel-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista PNUT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Peanut the Squirrel-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Peanut the Squirrel-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Peanut the Squirrel-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Peanut the Squirrel (PNUT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Peanut the Squirrel (PNUT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Peanut the Squirrel-rahakkeelle.
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen tokenomiikka
Peanut the Squirrel (PNUT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PNUT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Peanut the Squirrel (PNUT) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Peanut the Squirrel:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Peanut the Squirrel MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.