Reaaliaikainen Pipe Network-hinta on tänään 0.07572 USD. PIPE-rahakkeiden markkina-arvo on 7,572,000 USD. Seuraa reaaliaikaisia PIPE/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

Pipe Network – hinta (PIPE)

1PIPE - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen Pipe Network (PIPE) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 21:22:09 (UTC+8)

Pipe Network-hinta tänään

Reaaliaikainen Pipe Network (PIPE) -hinta on tänään $ 0.07572, ja se on muuttunut 1.90 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen PIPE-USD-muuntokurssi on $ 0.07572 per PIPE.

Pipe Network on tällä hetkellä sijalla #1196 markkina-arvon perusteella, joka on $ 7.57M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M PIPE. Viimeisen 24 tunnin aikana PIPE-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 0.07409 (alin) ja $ 0.07764 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 0.34291515733046557, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 0.05288812467524619.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, PIPE liikkui -0.80% viimeisen tunnin aikana ja -17.21% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 68.22K.

Pipe Network (PIPE) -rahakkeen markkinatiedot

No.1196

SOL

Pipe Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 7.57M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 68.22K. PIPE-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 100.00M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 75.72M.

Pipe Network-rahakkeiden hintahistoria USD

Pipe Network (PIPE) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pipe Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0014664-1.90%
30 päivää$ -0.00787-9.42%
60 päivää$ +0.02572+51.44%
90 päivää$ +0.02572+51.44%
Pipe Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PIPE-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0014664 (-1.90%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pipe Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00787 (-9.42%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pipe Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PIPE-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.02572 (+51.44%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pipe Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.02572 (+51.44%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pipe Network (PIPE)?

Tarkista Pipe Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Pipe Network-hintaennuste

Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PIPE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 Pipe Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan Pipe Network nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on PIPE-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla Pipe Network Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa Pipe Network-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan Pipe Network-rahakkeella? PIPE-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa Pipe Network. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan Pipe Network (PIPE) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 100.00M rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja Pipe Network hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
Pipe Network (PIPE) -osto-opas

Mitä voit tehdä Pipe Network-rahakkeilla

Pipe Network-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Mikä on Pipe Network (PIPE)

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pipe Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pipe Network”

Paljonko yksi Pipe Network on arvoltaan vuonna 2030?
Jos Pipe Network-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista Pipe Network-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 21:22:09 (UTC+8)

Tutustu tarkemmin Pipe Network-rahakkeisiin

PIPE USDT (futuuritreidaus)

Avaa PIPE-rahakkeiden pitkä tai lyhyt positio vivulla. Tutustu PIPE USDT -futuurien treidaukseen MEXCissä ja hyödynnä markkinoiden vaihtelut.

Treidaa Pipe Network (PIPE) -markkinoilla MEXCissä

Tutustu spot- ja futuurimarkkinoihin, tarkista Pipe Network-rahakkeiden reaaliaikaiset hinnat ja volyymi ja treidaa suoraan.

Parit
Hinta
24 h muutos
24 h volyymi
PIPE/USDT
$0.07571
$0.07571$0.07571
-1.87%
0.00% (USDT)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

