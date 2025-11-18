Pipe Network (PIPE) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi Pipe Network-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.07712 $0.07712 $0.07712 -0.01% USD Todellinen Ennuste Pipe Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella Pipe Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.07712 vuonna 2025. Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella Pipe Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.080975 vuonna 2026. Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PIPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.085024 10.25% kasvuvauhdilla. Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan PIPE-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.089276 15.76% kasvuvauhdilla. Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PIPE-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.093739 ja kasvuvauhti 21.55%. Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti PIPE-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.098426 ja kasvuvauhti 27.63%. Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 Pipe Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.160326. Pipe Network (PIPE) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 Pipe Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.261155. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.07712 0.00%

Pipe Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.07712$ 0.07712 $ 0.07712 Hintamuutos (24 h) -0.01% Markkina-arvo $ 7.71M$ 7.71M $ 7.71M Kierrossa oleva tarjonta 100.00M 100.00M 100.00M Volyymi (24 h) $ 69.32K$ 69.32K $ 69.32K Volyymi (24 h) -- PIPE-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.07712. Sen 24 tunnin muutos on -0.01%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 69.32K. Lisäksi PIPE-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 100.00M ja sen markkina-arvo on $ 7.71M. Näytä PIPE-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen Pipe Network-hinta Viimeisimpien Pipe Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan Pipe Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.07712USD. Pipe Network-rahakkeiden (PIPE) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 PIPE , jolloin sen markkina-arvo on $7.71M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia 0.00% $ 0.000070 $ 0.07803 $ 0.07409

7 päivää -0.09% $ -0.007930 $ 0.08611 $ 0.0725

30 päivää -0.08% $ -0.007320 $ 0.14479 $ 0.06751 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana Pipe Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $0.000070 , mikä kuvastaa 0.00% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana Pipe Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.08611 ja alimmillaan $0.0725 . Sen hinta on muuttunut -0.09% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee PIPE-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana Pipe Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.08% , joka heijastaa noin $-0.007320 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että PIPE-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista Pipe Network-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko PIPE-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka Pipe Network (PIPE) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? Pipe Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia PIPE-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa Pipe Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee PIPE-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa Pipe Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee PIPE-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi PIPE-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä Pipe Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi PIPE-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

PIPE-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako PIPE-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan PIPE saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on PIPE-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? Pipe Network (PIPE) -hintaennustetyökalun mukaan PIPE-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi PIPE maksaa vuonna 2026? 1 Pipe Network (PIPE) -rahakkeen hinta tänään on $0.07712 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PIPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta PIPE-rahakkeille vuonna 2027? Pipe Network (PIPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PIPE-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on PIPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan Pipe Network (PIPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on PIPE-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan Pipe Network (PIPE) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi PIPE maksaa vuonna 2030? 1 Pipe Network (PIPE) -rahakkeen hinta tänään on $0.07712 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan PIPE-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on PIPE-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? Pipe Network (PIPE) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 PIPE-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.