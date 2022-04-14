PIBBLE (PIB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu PIBBLE (PIB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

PIBBLE (PIB) -rahakkeen tiedot Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT. Virallinen verkkosivusto: https://pibble.io Valkoinen paperi: https://pibble.gitbook.io/pibble-whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x1864ce27e9f7517047933caae530674e8c70b8a7 Osta PIB-rahaketta nyt!

PIBBLE (PIB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PIBBLE (PIB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M Kokonaistarjonta: $ 29.70B $ 29.70B $ 29.70B Kierrossa oleva tarjonta: $ 24.15B $ 24.15B $ 24.15B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.004 $ 0.004 $ 0.004 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 $ 0.000056931377751 Nykyinen hinta: $ 0.000351 $ 0.000351 $ 0.000351 Lue lisää PIBBLE (PIB) -rahakkeen hinnasta

PIBBLE (PIB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PIBBLE (PIB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PIB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PIB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PIB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PIB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PIB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään PIBBLE (PIB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PIB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PIB-rahakkeita MEXCistä nyt!

PIBBLE (PIB) -rahakkeen hintahistoria PIB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PIB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PIB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PIB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PIB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PIB-rahakkeen hintaennuste nyt!

