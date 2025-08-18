Lisätietoja PHY-rahakkeesta

DePHY-logo

DePHY – hinta (PHY)

1PHY - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

Reaaliaikainen DePHY (PHY) -hintakaavio
2025-08-22 01:37:24 (UTC+8)

DePHY (PHY) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-29.27%

-29.27%

DePHY (PHY) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.01136. Viimeisen 24 tunnin aikana PHY on vaihdellut alimmillaan $ 0.01035 ja korkeimmillaan $ 0.01266 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PHY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.10505401205828585, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.011593756948375954.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PHY on muuttunut -0.88% viimeisen tunnin aikana, -0.35% 24 tunnin aikana ja -29.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

DePHY (PHY) -rahakkeen markkinatiedot

DePHY-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 821.24K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 115.34K. PHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.29M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 11.36M.

DePHY (PHY) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän DePHY-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0000399-0.35%
30 päivää$ +0.00136+13.60%
60 päivää$ +0.00136+13.60%
90 päivää$ +0.00136+13.60%
DePHY-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PHY-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000399 (-0.35%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

DePHY 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.00136 (+13.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

DePHY-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PHY-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00136 (+13.60%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

DePHY-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.00136 (+13.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle DePHY (PHY)?

Tarkista DePHY-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on DePHY (PHY)

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

DePHY on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja DePHY-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PHY-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue DePHY-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään DePHY-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

DePHY-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon DePHY (PHY) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko DePHY (PHY) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita DePHY-rahakkeelle.

Tarkista DePHY-rahakkeen hintaennuste nyt!

DePHY (PHY) -rahakkeen tokenomiikka

DePHY (PHY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PHY-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

DePHY (PHY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DePHY:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa DePHY MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

DePHY-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DePHY toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen DePHY-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DePHY”

Paljonko DePHY (PHY) on arvoltaan tänään?
PHY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01136 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PHY-USD-parin nykyinen hinta?
PHY -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.01136. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on DePHY-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PHY markkina-arvo on $ 821.24K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.29M USD.
Mikä oli PHY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PHY saavutti ATH-hinnaksi 0.10505401205828585 USD.
Mikä oli PHY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PHY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.011593756948375954 USD.
Mikä on PHY-rahakkeen treidausvolyymi?
PHY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 115.34K USD.
Nouseeko PHY tänä vuonna korkeammalle?
PHY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PHY-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

