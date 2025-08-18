Mikä on DePHY (PHY)

DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure.

DePHY on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



DePHY (PHY) -rahakkeen tokenomiikka

DePHY (PHY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan.

DePHY (PHY) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa DePHY:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

DePHY-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton DePHY toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”DePHY” Paljonko DePHY (PHY) on arvoltaan tänään? PHY-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.01136 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on PHY-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.01136 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo PHY -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on DePHY-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen PHY markkina-arvo on $ 821.24K USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on PHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? PHY-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 72.29M USD . Mikä oli PHY-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? PHY saavutti ATH-hinnaksi 0.10505401205828585 USD . Mikä oli PHY-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? PHY-rahakkeen ATL-hinta oli 0.011593756948375954 USD . Mikä on PHY-rahakkeen treidausvolyymi? PHY-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 115.34K USD . Nouseeko PHY tänä vuonna korkeammalle? PHY saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PHY-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Aika (UTC+8) Tyyppi Tiedot 08-20 18:39:00 Asiantuntijoiden näkemyksiä US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived 08-20 09:25:00 Alan päivitykset Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000 08-20 02:24:00 Alan päivitykset Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours 08-19 15:30:00 Alan päivitykset Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday 08-19 03:40:00 Valuuttapolitiikka US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications 08-18 17:40:00 Alan päivitykset Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

