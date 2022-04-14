DePHY (PHY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu DePHY (PHY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

DePHY (PHY) -rahakkeen tiedot DePHY is building the decentralized infrastructure backbone for AI and DePIN networks. We began by helping launch and scale DePIN networks - codeveloping & manufacturing DePIN hardware, connecting it on-chain using DePHY’s Messaging Layer, and unlocking new liquidity through tokenizing mining rewards. Now we are expanding our foundation to power the world’s first decentralized MCP service mesh, enabling AIs (LLMs) to fetch out-source data, real-world data, and interact with physical infrastructure. Virallinen verkkosivusto: https://dephy.io Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/189CMfdklfHPFiVZA5Pa411ySSiGmKmaA/view Block Explorer: https://solscan.io/token/DEpHYkW6nEm3Sxhb2rwftatrSAV3AP3ac6MgAWBbnsS8 Osta PHY-rahaketta nyt!

DePHY (PHY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu DePHY (PHY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 727.26K $ 727.26K $ 727.26K Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 72.29M $ 72.29M $ 72.29M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 10.06M $ 10.06M $ 10.06M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09652 $ 0.09652 $ 0.09652 Kaikkien aikojen alin: $ 0.0105636130886402 $ 0.0105636130886402 $ 0.0105636130886402 Nykyinen hinta: $ 0.01006 $ 0.01006 $ 0.01006 Lue lisää DePHY (PHY) -rahakkeen hinnasta

DePHY (PHY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset DePHY (PHY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PHY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PHY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PHY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PHY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PHY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään DePHY (PHY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PHY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PHY-rahakkeita MEXCistä nyt!

DePHY (PHY) -rahakkeen hintahistoria PHY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PHY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PHY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PHY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PHY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PHY-rahakkeen hintaennuste nyt!

