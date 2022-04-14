Pepe 2.0 (PEPE2) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pepe 2.0 (PEPE2) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pepe 2.0 (PEPE2) -rahakkeen tiedot Pepe 2.0 is a new meme coin on Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://pepe20.vip Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x0305f515fa978cf87226cf8A9776D25bcfb2Cc0B Osta PEPE2-rahaketta nyt!

Pepe 2.0 (PEPE2) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pepe 2.0 (PEPE2) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Kokonaistarjonta: $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 469.00T $ 469.00T $ 469.00T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 $ 0.000000003206779067 Nykyinen hinta: $ 0.000000009432 $ 0.000000009432 $ 0.000000009432 Lue lisää Pepe 2.0 (PEPE2) -rahakkeen hinnasta

Pepe 2.0 (PEPE2) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pepe 2.0 (PEPE2) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PEPE2-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PEPE2-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PEPE2-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PEPE2-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PEPE2-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pepe 2.0 (PEPE2) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PEPE2-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PEPE2-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pepe 2.0 (PEPE2) -rahakkeen hintahistoria PEPE2 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PEPE2-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PEPE2-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PEPE2-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PEPE2-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PEPE2-rahakkeen hintaennuste nyt!

