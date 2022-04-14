Pell Network (PELL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Pell Network (PELL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Pell Network (PELL) -rahakkeen tiedot Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI). Virallinen verkkosivusto: https://pell.network/ Valkoinen paperi: https://pell.gitbook.io/pell-network-docs Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xc65d8d96cdddb31328186efa113a460b0af9ec63 Osta PELL-rahaketta nyt!

Pell Network (PELL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Pell Network (PELL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.41M $ 5.41M $ 5.41M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.065 $ 0.065 $ 0.065 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.002578 $ 0.002578 $ 0.002578 Lue lisää Pell Network (PELL) -rahakkeen hinnasta

Pell Network (PELL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Pell Network (PELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PELL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PELL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PELL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PELL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PELL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Pell Network (PELL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PELL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PELL-rahakkeita MEXCistä nyt!

Pell Network (PELL) -rahakkeen hintahistoria PELL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PELL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PELL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PELL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PELL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PELL-rahakkeen hintaennuste nyt!

