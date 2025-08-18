Lisätietoja PELL-rahakkeesta

Pell Network-logo

Pell Network – hinta (PELL)

$0.002401
+0.41%1D
USD
Reaaliaikainen Pell Network (PELL) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:15:39 (UTC+8)

Pell Network (PELL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+0.58%

+0.41%

+4.02%

+4.02%

Pell Network (PELL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002401. Viimeisen 24 tunnin aikana PELL on vaihdellut alimmillaan $ 0.002364 ja korkeimmillaan $ 0.0025 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PELL on muuttunut +0.58% viimeisen tunnin aikana, +0.41% 24 tunnin aikana ja +4.02% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Pell Network (PELL) -rahakkeen markkinatiedot

$ 54.11K
$ 54.11K$ 54.11K

$ 5.04M
$ 5.04M$ 5.04M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BSC

Pell Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.11K. PELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 2100000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.04M.

Pell Network (PELL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Pell Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0000098+0.41%
30 päivää$ -0.000142-5.59%
60 päivää$ +0.000045+1.91%
90 päivää$ -0.000932-27.97%
Pell Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PELL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0000098 (+0.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Pell Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000142 (-5.59%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Pell Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PELL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000045 (+1.91%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Pell Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000932 (-27.97%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Pell Network (PELL)?

Tarkista Pell Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Pell Network (PELL)

Pell Network has built an Omnichain Decentralized Validated Service Network driven by BTC restaking to extend BTCFi into the cryptoeconomic security domain and fully unlock Bitcoin’s security potential. Pell enhances capital efficiency for stakers and provides developers with an efficient, secure, and affordable way to build validated services. Building upon our pioneering Omnichain BTC Restaking Network, Pell will accelerate the expansion into building a comprehensive omnichain infrastructure for AI-driven decentralized Finance (DeFAI).

Pell Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Pell Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PELL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Pell Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Pell Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Pell Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Pell Network (PELL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Pell Network (PELL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Pell Network-rahakkeelle.

Tarkista Pell Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Pell Network (PELL) -rahakkeen tokenomiikka

Pell Network (PELL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PELL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Pell Network (PELL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Pell Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Pell Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PELL paikallisiin valuuttoihin

1 Pell Network(PELL) - VND
63.182315
1 Pell Network(PELL) - AUD
A$0.00372155
1 Pell Network(PELL) - GBP
0.00177674
1 Pell Network(PELL) - EUR
0.00206486
1 Pell Network(PELL) - USD
$0.002401
1 Pell Network(PELL) - MYR
RM0.01013222
1 Pell Network(PELL) - TRY
0.09827293
1 Pell Network(PELL) - JPY
¥0.355348
1 Pell Network(PELL) - ARS
ARS$3.15505806
1 Pell Network(PELL) - RUB
0.19344857
1 Pell Network(PELL) - INR
0.20953527
1 Pell Network(PELL) - IDR
Rp39.36064944
1 Pell Network(PELL) - KRW
3.36274456
1 Pell Network(PELL) - PHP
0.13726517
1 Pell Network(PELL) - EGP
￡E.0.11640048
1 Pell Network(PELL) - BRL
R$0.01313347
1 Pell Network(PELL) - CAD
C$0.00331338
1 Pell Network(PELL) - BDT
0.29200962
1 Pell Network(PELL) - NGN
3.68815209
1 Pell Network(PELL) - COP
$9.68143225
1 Pell Network(PELL) - ZAR
R.0.04254572
1 Pell Network(PELL) - UAH
0.09887318
1 Pell Network(PELL) - VES
Bs0.328937
1 Pell Network(PELL) - CLP
$2.32897
1 Pell Network(PELL) - PKR
Rs0.67688992
1 Pell Network(PELL) - KZT
1.29015334
1 Pell Network(PELL) - THB
฿0.07841666
1 Pell Network(PELL) - TWD
NT$0.0732305
1 Pell Network(PELL) - AED
د.إ0.00881167
1 Pell Network(PELL) - CHF
Fr0.0019208
1 Pell Network(PELL) - HKD
HK$0.01875181
1 Pell Network(PELL) - AMD
֏0.9188627
1 Pell Network(PELL) - MAD
.د.م0.02163301
1 Pell Network(PELL) - MXN
$0.04504276
1 Pell Network(PELL) - SAR
ريال0.00900375
1 Pell Network(PELL) - PLN
0.00878766
1 Pell Network(PELL) - RON
лв0.01044435
1 Pell Network(PELL) - SEK
kr0.02309762
1 Pell Network(PELL) - BGN
лв0.00403368
1 Pell Network(PELL) - HUF
Ft0.81972541
1 Pell Network(PELL) - CZK
0.05080516
1 Pell Network(PELL) - KWD
د.ك0.000732305
1 Pell Network(PELL) - ILS
0.00818741
1 Pell Network(PELL) - AOA
Kz2.20073259
1 Pell Network(PELL) - BHD
.د.ب0.000905177
1 Pell Network(PELL) - BMD
$0.002401
1 Pell Network(PELL) - DKK
kr0.01543843
1 Pell Network(PELL) - HNL
L0.06312229
1 Pell Network(PELL) - MUR
0.10979773
1 Pell Network(PELL) - NAD
$0.04242567
1 Pell Network(PELL) - NOK
kr0.02444218
1 Pell Network(PELL) - NZD
$0.00410571
1 Pell Network(PELL) - PAB
B/.0.002401
1 Pell Network(PELL) - PGK
K0.00994014
1 Pell Network(PELL) - QAR
ر.ق0.00873964
1 Pell Network(PELL) - RSD
дин.0.24223689

Pell Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Pell Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Pell Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Pell Network”

Paljonko Pell Network (PELL) on arvoltaan tänään?
PELL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002401 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PELL-USD-parin nykyinen hinta?
PELL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002401. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Pell Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PELL markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PELL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli PELL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PELL saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli PELL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PELL-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on PELL-rahakkeen treidausvolyymi?
PELL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.11K USD.
Nouseeko PELL tänä vuonna korkeammalle?
PELL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PELL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Pell Network (PELL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

