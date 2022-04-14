Particl (PART) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Particl (PART) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Particl (PART) -rahakkeen tiedot PART is the native privacy coin of the Particl platform, a privacy-first Web3 platform of decentralized applications. Using RingCT, it lets you make untraceable currency transactions without revealing the sender, receiver, and amounts transferred. Virallinen verkkosivusto: http://particl.io Valkoinen paperi: https://github.com/particl/whitepaper/blob/master/Particl%20Whitepaper%20Draft%20v0.3.pdf Block Explorer: https://explorer.particl.io/ Osta PART-rahaketta nyt!

Particl (PART) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Particl (PART) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Kokonaistarjonta: $ 15.20M $ 15.20M $ 15.20M Kierrossa oleva tarjonta: $ 15.18M $ 15.18M $ 15.18M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.90M $ 2.90M $ 2.90M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.83 $ 0.83 $ 0.83 Kaikkien aikojen alin: $ 0.025316718616159122 $ 0.025316718616159122 $ 0.025316718616159122 Nykyinen hinta: $ 0.1906 $ 0.1906 $ 0.1906 Lue lisää Particl (PART) -rahakkeen hinnasta

Particl (PART) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Particl (PART) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PART-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PART-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PART-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PART-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PART-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Particl (PART) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PART-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan PART-rahakkeita MEXCistä nyt!

Particl (PART) -rahakkeen hintahistoria PART -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PART-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PART-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PART-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PART-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PART-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!