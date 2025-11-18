Pandu Pandas (PANDU) -rahakkeen tokenomiikka

Pandu Pandas (PANDU) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Pandu Pandas (PANDU) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:45:27 (UTC+8)
Pandu Pandas (PANDU) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Pandu Pandas (PANDU) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.07M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 96.37B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.18M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.000275
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00000048806902605
Nykyinen hinta:
$ 0.00003184
Pandu Pandas (PANDU) -rahakkeen tiedot

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Virallinen verkkosivusto:
https://pandupandas.com
Block Explorer:
https://solscan.io/token/4NGbC4RRrUjS78ooSN53Up7gSg4dGrj6F6dxpMWHbonk

Pandu Pandas (PANDU) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Pandu Pandas (PANDU) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PANDU-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PANDU-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PANDU-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PANDU-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

