PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikka

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu PaLM AI (PALMAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tiedot

PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.

Virallinen verkkosivusto:
https://palmai.tech/
Valkoinen paperi:
https://palmai.tech/whitepaper
Block Explorer:
https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 35.37M
$ 35.37M$ 35.37M
Kokonaistarjonta:
$ 77.13M
$ 77.13M$ 77.13M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 77.13M
$ 77.13M$ 77.13M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 35.37M
$ 35.37M$ 35.37M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 2
$ 2$ 2
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.00023726066723638
$ 0.00023726066723638$ 0.00023726066723638
Nykyinen hinta:
$ 0.4586
$ 0.4586$ 0.4586

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä PALMAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PALMAI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät PALMAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PALMAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka PALMAI-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita PALMAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen hintahistoria

PALMAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

PALMAI-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne PALMAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PALMAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.