PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tiedot PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders. Virallinen verkkosivusto: https://palmai.tech/ Valkoinen paperi: https://palmai.tech/whitepaper Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf1df7305E4BAB3885caB5B1e4dFC338452a67891 Osta PALMAI-rahaketta nyt!

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 35.37M $ 35.37M $ 35.37M Kokonaistarjonta: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M Kierrossa oleva tarjonta: $ 77.13M $ 77.13M $ 77.13M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 35.37M $ 35.37M $ 35.37M Kaikkien aikojen korkein: $ 2 $ 2 $ 2 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 $ 0.00023726066723638 Nykyinen hinta: $ 0.4586 $ 0.4586 $ 0.4586 Lue lisää PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen hinnasta

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä PALMAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta PALMAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät PALMAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu PALMAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen hintahistoria PALMAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu PALMAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

PALMAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne PALMAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? PALMAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso PALMAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

