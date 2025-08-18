Lisätietoja PALMAI-rahakkeesta

PaLM AI-logo

PaLM AI – hinta (PALMAI)

1PALMAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.3728
-2.86%1D
USD
Reaaliaikainen PaLM AI (PALMAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 03:14:53 (UTC+8)

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.3728
24 h:n matalin
$ 0.414
24 h:n korkein

$ 0.3728
$ 0.414
$ 2.018678526703317
$ 0.00023726066723638
-1.12%

-2.86%

-18.94%

-18.94%

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.3728. Viimeisen 24 tunnin aikana PALMAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.3728 ja korkeimmillaan $ 0.414 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PALMAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.018678526703317, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00023726066723638.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PALMAI on muuttunut -1.12% viimeisen tunnin aikana, -2.86% 24 tunnin aikana ja -18.94% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.746

$ 28.75M
$ 39.28K
$ 28.75M
77.13M
77,129,726.29891282
ETH

PaLM AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 28.75M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 39.28K. PALMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.13M ja sen kokonaistarjonta on 77129726.29891282. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 28.75M.

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän PaLM AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.010976-2.86%
30 päivää$ -0.074-16.57%
60 päivää$ +0.1632+77.86%
90 päivää$ -0.0379-9.23%
PaLM AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PALMAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.010976 (-2.86%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

PaLM AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.074 (-16.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

PaLM AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PALMAI-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.1632 (+77.86%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

PaLM AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0379 (-9.23%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle PaLM AI (PALMAI)?

Tarkista PaLM AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on PaLM AI (PALMAI)

PALM acts as the utility token for PaLM AI, a multi-platform AI chatbot. PaLM AI focuses on developing on-chain AI integrations along with real world use-case utilities that generate revenue for holders.

PaLM AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja PaLM AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PALMAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue PaLM AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään PaLM AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

PaLM AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon PaLM AI (PALMAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko PaLM AI (PALMAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita PaLM AI-rahakkeelle.

Tarkista PaLM AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikka

PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PALMAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

PaLM AI (PALMAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa PaLM AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa PaLM AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PALMAI paikallisiin valuuttoihin

1 PaLM AI(PALMAI) - VND
9,810.232
1 PaLM AI(PALMAI) - AUD
A$0.57784
1 PaLM AI(PALMAI) - GBP
0.275872
1 PaLM AI(PALMAI) - EUR
0.320608
1 PaLM AI(PALMAI) - USD
$0.3728
1 PaLM AI(PALMAI) - MYR
RM1.573216
1 PaLM AI(PALMAI) - TRY
15.258704
1 PaLM AI(PALMAI) - JPY
¥55.1744
1 PaLM AI(PALMAI) - ARS
ARS$489.881568
1 PaLM AI(PALMAI) - RUB
30.036496
1 PaLM AI(PALMAI) - INR
32.534256
1 PaLM AI(PALMAI) - IDR
Rp6,111.474432
1 PaLM AI(PALMAI) - KRW
522.128768
1 PaLM AI(PALMAI) - PHP
21.312976
1 PaLM AI(PALMAI) - EGP
￡E.18.073344
1 PaLM AI(PALMAI) - BRL
R$2.039216
1 PaLM AI(PALMAI) - CAD
C$0.514464
1 PaLM AI(PALMAI) - BDT
45.339936
1 PaLM AI(PALMAI) - NGN
572.654352
1 PaLM AI(PALMAI) - COP
$1,503.2228
1 PaLM AI(PALMAI) - ZAR
R.6.606016
1 PaLM AI(PALMAI) - UAH
15.351904
1 PaLM AI(PALMAI) - VES
Bs51.0736
1 PaLM AI(PALMAI) - CLP
$361.616
1 PaLM AI(PALMAI) - PKR
Rs105.099776
1 PaLM AI(PALMAI) - KZT
200.320352
1 PaLM AI(PALMAI) - THB
฿12.175648
1 PaLM AI(PALMAI) - TWD
NT$11.3704
1 PaLM AI(PALMAI) - AED
د.إ1.368176
1 PaLM AI(PALMAI) - CHF
Fr0.29824
1 PaLM AI(PALMAI) - HKD
HK$2.911568
1 PaLM AI(PALMAI) - AMD
֏142.67056
1 PaLM AI(PALMAI) - MAD
.د.م3.358928
1 PaLM AI(PALMAI) - MXN
$6.993728
1 PaLM AI(PALMAI) - SAR
ريال1.398
1 PaLM AI(PALMAI) - PLN
1.364448
1 PaLM AI(PALMAI) - RON
лв1.62168
1 PaLM AI(PALMAI) - SEK
kr3.586336
1 PaLM AI(PALMAI) - BGN
лв0.626304
1 PaLM AI(PALMAI) - HUF
Ft127.277648
1 PaLM AI(PALMAI) - CZK
7.888448
1 PaLM AI(PALMAI) - KWD
د.ك0.113704
1 PaLM AI(PALMAI) - ILS
1.271248
1 PaLM AI(PALMAI) - AOA
Kz341.704752
1 PaLM AI(PALMAI) - BHD
.د.ب0.1405456
1 PaLM AI(PALMAI) - BMD
$0.3728
1 PaLM AI(PALMAI) - DKK
kr2.397104
1 PaLM AI(PALMAI) - HNL
L9.800912
1 PaLM AI(PALMAI) - MUR
17.048144
1 PaLM AI(PALMAI) - NAD
$6.587376
1 PaLM AI(PALMAI) - NOK
kr3.795104
1 PaLM AI(PALMAI) - NZD
$0.637488
1 PaLM AI(PALMAI) - PAB
B/.0.3728
1 PaLM AI(PALMAI) - PGK
K1.543392
1 PaLM AI(PALMAI) - QAR
ر.ق1.356992
1 PaLM AI(PALMAI) - RSD
дин.37.611792

PaLM AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton PaLM AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen PaLM AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”PaLM AI”

Paljonko PaLM AI (PALMAI) on arvoltaan tänään?
PALMAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.3728 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PALMAI-USD-parin nykyinen hinta?
PALMAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.3728. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on PaLM AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PALMAI markkina-arvo on $ 28.75M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PALMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PALMAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 77.13M USD.
Mikä oli PALMAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PALMAI saavutti ATH-hinnaksi 2.018678526703317 USD.
Mikä oli PALMAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PALMAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00023726066723638 USD.
Mikä on PALMAI-rahakkeen treidausvolyymi?
PALMAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 39.28K USD.
Nouseeko PALMAI tänä vuonna korkeammalle?
PALMAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PALMAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
PaLM AI (PALMAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

PALMAI-USD-laskin

Summa

PALMAI
PALMAI
USD
USD

1 PALMAI = 0.3728 USD

Treidaa PALMAI-rahaketta

PALMAIUSDT
$0.3728
$0.3728
-2.86%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu