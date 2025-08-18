Lisätietoja PAAL-rahakkeesta

Paal AI-logo

Paal AI – hinta (PAAL)

$0.09629
+0.16%1D
Reaaliaikainen Paal AI (PAAL) -hintakaavio
2025-08-22 03:14:39 (UTC+8)

Paal AI (PAAL) -rahakkeen hintatiedot (USD)

$ 0.0906
24 h:n matalin
$ 0.10617
24 h:n korkein

$ 0.0906
$ 0.10617
$ 0.8629845256356732
$ 0.000045882830722914
+1.30%

+0.16%

-14.12%

-14.12%

Paal AI (PAAL) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.09629. Viimeisen 24 tunnin aikana PAAL on vaihdellut alimmillaan $ 0.0906 ja korkeimmillaan $ 0.10617 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. PAAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8629845256356732, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000045882830722914.

Lyhyen aikavälin tuloksissa PAAL on muuttunut +1.30% viimeisen tunnin aikana, +0.16% 24 tunnin aikana ja -14.12% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Paal AI (PAAL) -rahakkeen markkinatiedot

No.368

$ 95.17M
$ 291.55K
$ 96.29M
988.32M
1,000,000,000
1,000,000,000
98.83%

Paal AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 95.17M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 291.55K. PAAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988.32M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 96.29M.

Paal AI (PAAL) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Paal AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.0001538+0.16%
30 päivää$ -0.03225-25.09%
60 päivää$ +0.01136+13.37%
90 päivää$ -0.05596-36.76%
Paal AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään PAAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0001538 (+0.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Paal AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.03225 (-25.09%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Paal AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, PAAL-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.01136 (+13.37%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Paal AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.05596 (-36.76%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Paal AI (PAAL)?

Tarkista Paal AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Paal AI (PAAL)

Paal is an AI-driven platform integrating artificial intelligence with blockchain technology to revolutionize cryptocurrency trading, research, and investment. It offers a range of tools, including custom AI solutions, interactive bots, and advanced trading applications tailored for the crypto industry.

Paal AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Paal AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista PAAL-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Paal AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Paal AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Paal AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Paal AI (PAAL) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Paal AI (PAAL) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Paal AI-rahakkeelle.

Tarkista Paal AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Paal AI (PAAL) -rahakkeen tokenomiikka

Paal AI (PAAL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää PAAL-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Paal AI (PAAL) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Paal AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Paal AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

PAAL paikallisiin valuuttoihin

1 Paal AI(PAAL) - VND
2,533.87135
1 Paal AI(PAAL) - AUD
A$0.1492495
1 Paal AI(PAAL) - GBP
0.0712546
0.0712546
1 Paal AI(PAAL) - EUR
0.0828094
0.0828094
1 Paal AI(PAAL) - USD
$0.09629
$0.09629
1 Paal AI(PAAL) - MYR
RM0.4063438
1 Paal AI(PAAL) - TRY
3.9411497
3.9411497
1 Paal AI(PAAL) - JPY
¥14.25092
¥14.25092
1 Paal AI(PAAL) - ARS
ARS$126.5308374
1 Paal AI(PAAL) - RUB
7.7580853
7.7580853
1 Paal AI(PAAL) - INR
8.4032283
8.4032283
1 Paal AI(PAAL) - IDR
Rp1,578.5243376
1 Paal AI(PAAL) - KRW
134.8599224
1 Paal AI(PAAL) - PHP
5.5048993
5.5048993
1 Paal AI(PAAL) - EGP
￡E.4.6681392
1 Paal AI(PAAL) - BRL
R$0.5267063
1 Paal AI(PAAL) - CAD
C$0.1328802
1 Paal AI(PAAL) - BDT
11.7107898
1 Paal AI(PAAL) - NGN
147.9101061
1 Paal AI(PAAL) - COP
$388.2653525
1 Paal AI(PAAL) - ZAR
R.1.7062588
1 Paal AI(PAAL) - UAH
3.9652222
3.9652222
1 Paal AI(PAAL) - VES
Bs13.19173
1 Paal AI(PAAL) - CLP
$93.4013
$93.4013
1 Paal AI(PAAL) - PKR
Rs27.1460768
1 Paal AI(PAAL) - KZT
51.7404686
1 Paal AI(PAAL) - THB
฿3.1448314
1 Paal AI(PAAL) - TWD
NT$2.936845
1 Paal AI(PAAL) - AED
د.إ0.3533843
1 Paal AI(PAAL) - CHF
Fr0.077032
1 Paal AI(PAAL) - HKD
HK$0.7520249
1 Paal AI(PAAL) - AMD
֏36.850183
1 Paal AI(PAAL) - MAD
.د.م0.8675729
1 Paal AI(PAAL) - MXN
$1.8064004
1 Paal AI(PAAL) - SAR
ريال0.3610875
1 Paal AI(PAAL) - PLN
0.3524214
0.3524214
1 Paal AI(PAAL) - RON
лв0.4188615
1 Paal AI(PAAL) - SEK
kr0.9263098
1 Paal AI(PAAL) - BGN
лв0.1617672
1 Paal AI(PAAL) - HUF
Ft32.8743689
1 Paal AI(PAAL) - CZK
2.0374964
2.0374964
1 Paal AI(PAAL) - KWD
د.ك0.02936845
1 Paal AI(PAAL) - ILS
0.3283489
0.3283489
1 Paal AI(PAAL) - AOA
Kz88.2584511
1 Paal AI(PAAL) - BHD
.د.ب0.03630133
1 Paal AI(PAAL) - BMD
$0.09629
$0.09629
1 Paal AI(PAAL) - DKK
kr0.6191447
1 Paal AI(PAAL) - HNL
L2.5314641
1 Paal AI(PAAL) - MUR
4.4033417
4.4033417
1 Paal AI(PAAL) - NAD
$1.7014443
1 Paal AI(PAAL) - NOK
kr0.9802322
1 Paal AI(PAAL) - NZD
$0.1646559
1 Paal AI(PAAL) - PAB
B/.0.09629
1 Paal AI(PAAL) - PGK
K0.3986406
1 Paal AI(PAAL) - QAR
ر.ق0.3504956
1 Paal AI(PAAL) - RSD
дин.9.7146981

Paal AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Paal AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Paal AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Paal AI”

Paljonko Paal AI (PAAL) on arvoltaan tänään?
PAAL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.09629 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on PAAL-USD-parin nykyinen hinta?
PAAL -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.09629. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Paal AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen PAAL markkina-arvo on $ 95.17M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on PAAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
PAAL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 988.32M USD.
Mikä oli PAAL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
PAAL saavutti ATH-hinnaksi 0.8629845256356732 USD.
Mikä oli PAAL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
PAAL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000045882830722914 USD.
Mikä on PAAL-rahakkeen treidausvolyymi?
PAAL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 291.55K USD.
Nouseeko PAAL tänä vuonna korkeammalle?
PAAL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso PAAL-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Paal AI (PAAL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

