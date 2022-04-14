3DPass (P3D) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu 3DPass (P3D) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

3DPass (P3D) -rahakkeen tiedot Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts. Virallinen verkkosivusto: https://3dpass.org/ Valkoinen paperi: https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf Block Explorer: https://3dpscan.xyz Osta P3D-rahaketta nyt!

3DPass (P3D) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu 3DPass (P3D) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 564.58K $ 564.58K $ 564.58K Kokonaistarjonta: $ 805.01M $ 805.01M $ 805.01M Kierrossa oleva tarjonta: $ 529.13M $ 529.13M $ 529.13M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0498 $ 0.0498 $ 0.0498 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000884319502543593 $ 0.000884319502543593 $ 0.000884319502543593 Nykyinen hinta: $ 0.001067 $ 0.001067 $ 0.001067 Lue lisää 3DPass (P3D) -rahakkeen hinnasta

3DPass (P3D) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset 3DPass (P3D) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä P3D-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta P3D-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät P3D-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu P3D-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka P3D-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään 3DPass (P3D) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita P3D-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan P3D-rahakkeita MEXCistä nyt!

3DPass (P3D) -rahakkeen hintahistoria P3D -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu P3D-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

P3D-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne P3D-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? P3D-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso P3D-rahakkeen hintaennuste nyt!

