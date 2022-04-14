3DPass (P3D) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu 3DPass (P3D) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

3DPass (P3D) -rahakkeen tiedot

Layer 1 blockchain, Proof of Scan is a revolutionary protocol preventing digital assets from being copied, recognition-based algorithm Grid2d, deterministic blockchain finality. 3Dpass Coin: mineable, 3DPRC-2 tokenization standard, Decentralized governance, Forkless upgrade, On-chain Identity, Smart Contracts.

Virallinen verkkosivusto:
https://3dpass.org/
Valkoinen paperi:
https://3dpass.org/3DPass_white_paper.pdf
Block Explorer:
https://3dpscan.xyz

3DPass (P3D) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu 3DPass (P3D) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 564.58K
$ 564.58K$ 564.58K
Kokonaistarjonta:
$ 805.01M
$ 805.01M$ 805.01M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 529.13M
$ 529.13M$ 529.13M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 1.07M
$ 1.07M$ 1.07M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0498
$ 0.0498$ 0.0498
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000884319502543593
$ 0.000884319502543593$ 0.000884319502543593
Nykyinen hinta:
$ 0.001067
$ 0.001067$ 0.001067

3DPass (P3D) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

3DPass (P3D) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä P3D-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta P3D-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät P3D-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu P3D-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.