OVR (OVR) -rahakkeen tiedot OVR is a World Scale, open-source, AR platform powered by Ethereum Blockchain. Virallinen verkkosivusto: https://www.overthereality.ai/ Valkoinen paperi: https://assets.ovr.ai/download/whitepaper/whitepaper%203.0.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x21bfbda47a0b4b5b1248c767ee49f7caa9b23697 Osta OVR-rahaketta nyt!

OVR (OVR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OVR (OVR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 7.35M $ 7.35M $ 7.35M Kokonaistarjonta: $ 89.89M $ 89.89M $ 89.89M Kierrossa oleva tarjonta: $ 50.99M $ 50.99M $ 50.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.96M $ 12.96M $ 12.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.4012 $ 3.4012 $ 3.4012 Kaikkien aikojen alin: $ 0.02451178 $ 0.02451178 $ 0.02451178 Nykyinen hinta: $ 0.1442 $ 0.1442 $ 0.1442 Lue lisää OVR (OVR) -rahakkeen hinnasta

OVR (OVR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OVR (OVR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OVR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OVR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OVR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OVR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OVR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OVR (OVR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OVR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OVR-rahakkeita MEXCistä nyt!

OVR (OVR) -rahakkeen hintahistoria OVR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OVR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OVR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OVR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OVR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OVR-rahakkeen hintaennuste nyt!

