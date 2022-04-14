OSOL (OSOL) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu OSOL (OSOL) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

OSOL (OSOL) -rahakkeen tiedot The OSOL AI Index is one of the first tokens solely focused on capturing value from the emerging AI ecosystem built on Solana. The index provides users with diversified exposure to the top 100 AI-focused digital assets within the Solana network, encompassing artificial intelligence infrastructure, AI agent protocols, and AI memes, and eliminating the complexity of directly purchasing, storing, and securing multiple coins. Powered by @SuperMissO The world's first AI CEO. Virallinen verkkosivusto: https://osol.ai/ Valkoinen paperi: https://oxyz.slite.com/app/docs/7_VtpXrTwG8rNr Block Explorer: https://solscan.io/token/2otVNpcHXn9MKeDk3Zby5uanF3s7tki4toaJ3PZcXaUd Osta OSOL-rahaketta nyt!

OSOL (OSOL) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu OSOL (OSOL) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.79M $ 1.79M $ 1.79M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.392 $ 0.392 $ 0.392 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001587621048336826 $ 0.001587621048336826 $ 0.001587621048336826 Nykyinen hinta: $ 0.001792 $ 0.001792 $ 0.001792 Lue lisää OSOL (OSOL) -rahakkeen hinnasta

OSOL (OSOL) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset OSOL (OSOL) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OSOL-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OSOL-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OSOL-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OSOL-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OSOL-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään OSOL (OSOL) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OSOL-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OSOL-rahakkeita MEXCistä nyt!

OSOL (OSOL) -rahakkeen hintahistoria OSOL -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OSOL-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OSOL-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OSOL-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OSOL-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OSOL-rahakkeen hintaennuste nyt!

