Heima (HEI) -rahakkeen tiedot Heima Network is a next-gen Layer 1 blockchain built for easy cross-chain access. Evolving from Litentry Network, which focuses on decentralized identity and privacy, Heima helps users manage assets and interact across multiple blockchains with just one account. With built-in security and chain abstraction tech, Heima makes blockchain connections smoother and more seamless than ever. Virallinen verkkosivusto: https://www.heima.network/ Valkoinen paperi: https://docs.heima.network/ Block Explorer: https://polkadot.js.org/apps/?rpc=wss%3A%2F%2Frpc.heima-parachain.heima.network#/explorer Osta HEI-rahaketta nyt!

Heima (HEI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Heima (HEI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 35.61M $ 35.61M $ 35.61M Kokonaistarjonta: $ 97.58M $ 97.58M $ 97.58M Kierrossa oleva tarjonta: $ 77.39M $ 77.39M $ 77.39M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 46.02M $ 46.02M $ 46.02M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.8899 $ 2.8899 $ 2.8899 Kaikkien aikojen alin: $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 $ 0.23297119664169133 Nykyinen hinta: $ 0.4602 $ 0.4602 $ 0.4602 Lue lisää Heima (HEI) -rahakkeen hinnasta

Heima (HEI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Heima (HEI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä HEI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta HEI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät HEI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu HEI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Heima (HEI) -rahakkeen hintahistoria HEI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu HEI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

HEI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne HEI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? HEI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso HEI-rahakkeen hintaennuste nyt!

