OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen tokenomiikka

OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu OpenxAI Network (OPENX) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:44:52 (UTC+8)
USD

OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 2.33M
$ 2.33M$ 2.33M
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 10.00M
$ 10.00M$ 10.00M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 23.32M
$ 23.32M$ 23.32M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 1.363
$ 1.363$ 1.363
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.0939673303769838
$ 0.0939673303769838$ 0.0939673303769838
Nykyinen hinta:
$ 0.2332
$ 0.2332$ 0.2332

OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen tiedot

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

Virallinen verkkosivusto:
https://openxai.org/
Valkoinen paperi:
https://docs.openxai.org/
Block Explorer:
https://basescan.org/token/0xA66B448f97CBf58D12f00711C02bAC2d9EAC6f7f

OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OPENX-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OPENX-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OPENX-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OPENX-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OPENX-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OPENX-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen hintahistoria

OPENX -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

OPENX-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OPENX-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OPENX-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.

Lue ja ymmärrä Käyttäjäsopimus ja Tietosuojakäytäntö