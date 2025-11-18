OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki OpenxAI Network-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon OPENX kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi OpenxAI Network-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $0.236 $0.236 $0.236 0.00% USD Todellinen Ennuste OpenxAI Network-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella OpenxAI Network saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.236 vuonna 2025. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella OpenxAI Network saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 0.2478 vuonna 2026. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan OPENX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 0.26019 10.25% kasvuvauhdilla. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan OPENX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 0.273199 15.76% kasvuvauhdilla. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti OPENX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 0.286859 ja kasvuvauhti 21.55%. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti OPENX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 0.301202 ja kasvuvauhti 27.63%. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 OpenxAI Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.490627. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 OpenxAI Network-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 0.799179. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 0.236 0.00%

2026 $ 0.2478 5.00%

2027 $ 0.26019 10.25%

2028 $ 0.273199 15.76%

2029 $ 0.286859 21.55%

2030 $ 0.301202 27.63%

2031 $ 0.316262 34.01%

2032 $ 0.332075 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 0.348679 47.75%

2034 $ 0.366113 55.13%

2035 $ 0.384419 62.89%

2036 $ 0.403640 71.03%

2037 $ 0.423822 79.59%

2038 $ 0.445013 88.56%

2039 $ 0.467263 97.99%

2040 $ 0.490627 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin OpenxAI Network-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 0.236 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 0.236032 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 0.236226 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 0.236969 0.41% OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste tänään OPENX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $0.236 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) OPENX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.236032 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste OPENX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $0.236226 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. OpenxAI Network (OPENX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin OPENX-rahakkeiden arvioitu hinta on $0.236969 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

OpenxAI Network-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 0.236$ 0.236 $ 0.236 Hintamuutos (24 h) 0.00% Markkina-arvo $ 2.36M$ 2.36M $ 2.36M Kierrossa oleva tarjonta 10.00M 10.00M 10.00M Volyymi (24 h) $ 46.80K$ 46.80K $ 46.80K Volyymi (24 h) -- OPENX-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 0.236. Sen 24 tunnin muutos on 0.00%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 46.80K. Lisäksi OPENX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 10.00M ja sen markkina-arvo on $ 2.36M. Näytä OPENX-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen OpenxAI Network-hinta Viimeisimpien OpenxAI Network-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan OpenxAI Network-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 0.236USD. OpenxAI Network-rahakkeiden (OPENX) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 OPENX , jolloin sen markkina-arvo on $2.36M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.02% $ -0.006600 $ 0.2604 $ 0.2258

7 päivää -0.20% $ -0.060700 $ 0.3143 $ 0.2258

30 päivää -0.30% $ -0.1038 $ 0.5519 $ 0.1963 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana OpenxAI Network-rahakkeiden hinta on muuttunut $-0.006600 , mikä kuvastaa -0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana OpenxAI Network-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $0.3143 ja alimmillaan $0.2258 . Sen hinta on muuttunut -0.20% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee OPENX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana OpenxAI Network-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.30% , joka heijastaa noin $-0.1038 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että OPENX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista OpenxAI Network-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko OPENX-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? OpenxAI Network-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia OPENX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa OpenxAI Network-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee OPENX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa OpenxAI Network-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee OPENX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi OPENX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä OpenxAI Network-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi OPENX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

OPENX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako OPENX-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan OPENX saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on OPENX-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? OpenxAI Network (OPENX) -hintaennustetyökalun mukaan OPENX-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi OPENX maksaa vuonna 2026? 1 OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen hinta tänään on $0.236 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan OPENX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta OPENX-rahakkeille vuonna 2027? OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 OPENX-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on OPENX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan OpenxAI Network (OPENX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on OPENX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan OpenxAI Network (OPENX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi OPENX maksaa vuonna 2030? 1 OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeen hinta tänään on $0.236 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan OPENX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on OPENX-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? OpenxAI Network (OPENX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 OPENX-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä. Rekisteröidy nyt