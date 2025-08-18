Lisätietoja OP-rahakkeesta

OP-logo

OP – hinta (OP)

$0.71
+0.28%1D
Reaaliaikainen OP (OP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:33:47 (UTC+8)

OP (OP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.702
24 h:n matalin
$ 0.734
24 h:n korkein

$ 0.702
$ 0.734
$ 4.851507085185996
$ 0.40050768516633495
+0.14%

+0.28%

-6.83%

-6.83%

OP (OP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.71. Viimeisen 24 tunnin aikana OP on vaihdellut alimmillaan $ 0.702 ja korkeimmillaan $ 0.734 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.851507085185996, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.40050768516633495.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OP on muuttunut +0.14% viimeisen tunnin aikana, +0.28% 24 tunnin aikana ja -6.83% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

OP (OP) -rahakkeen markkinatiedot

No.68

$ 1.24B
$ 9.75M
$ 3.05B
1.75B
4,294,967,296
4,294,967,296
40.79%

0.03%

NONE

OP-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.24B ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.75M. OP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.75B ja sen kokonaistarjonta on 4294967296. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.05B.

OP (OP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän OP-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00198+0.28%
30 päivää$ -0.071-9.10%
60 päivää$ +0.236+49.78%
90 päivää$ -0.071-9.10%
OP-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00198 (+0.28%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

OP 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.071 (-9.10%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

OP-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OP-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.236 (+49.78%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

OP-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.071 (-9.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle OP (OP)?

Tarkista OP-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on OP (OP)

Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

OP on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja OP-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue OP-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään OP-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

OP-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon OP (OP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko OP (OP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita OP-rahakkeelle.

Tarkista OP-rahakkeen hintaennuste nyt!

OP (OP) -rahakkeen tokenomiikka

OP (OP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

OP (OP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa OP:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa OP MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OP paikallisiin valuuttoihin

OP-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton OP toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen OP-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”OP”

Paljonko OP (OP) on arvoltaan tänään?
OP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.71 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OP-USD-parin nykyinen hinta?
OP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.71. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on OP-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OP markkina-arvo on $ 1.24B USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 1.75B USD.
Mikä oli OP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OP saavutti ATH-hinnaksi 4.851507085185996 USD.
Mikä oli OP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.40050768516633495 USD.
Mikä on OP-rahakkeen treidausvolyymi?
OP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.75M USD.
Nouseeko OP tänä vuonna korkeammalle?
OP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
OP (OP) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

1 OP = 0.71 USD

