Ethereum’s layer-two scaling solution Optimism introduced its new governance token OP for the Token House – one of the two hubs constituting the protocol’s new governance system, Optimism Collective. Early users of the network will be granted the opportunity to receive OP airdrops in Q2, 2022, which accounts for 5% of the asset’s total supply.

SijoitusNo.69

Markkina-arvo$0.00

Täysin laimennettu markkina-arvo$0.00

Markkinaosuus0.0003%

Treidausvolyymi/markkina-arvo (24 tuntia)4.95%

Kierrossa oleva tarjonta1,778,634,390

Enimmäistarjonta4,294,967,296

Kokonaistarjonta4,294,967,296

Kierrossa oleva määrä0.4141%

Julkaisupäivämäärä--

Hinta, jolla vara laskettiin ensimmäisen kerran liikkeeseen--

Kaikkien aikojen korkein hinta4.851507085185996,2024-03-06

Alin hinta0.40050768516633495,2022-06-18

Julkinen lohkoketjuNONE

MEXC on helpoin reitti kryptojen luo. Tutustu maailman johtavaan kryptovaluuttapörssiin ja osta, treidaa ja ansaitseja kryptoja. Treidaa Bitcoinia (BTC), Ethereumia (ETH) ja yli 3,000 altcoinia.
