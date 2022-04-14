ORIGYN (OGY) -rahakkeen tokenomiikka

ORIGYN (OGY) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu ORIGYN (OGY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
ORIGYN (OGY) -rahakkeen tiedot

OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN.

Virallinen verkkosivusto:
https://www.origyn.com
Valkoinen paperi:
https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf
Block Explorer:
https://dashboard.origyn.com/explorer

ORIGYN (OGY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu ORIGYN (OGY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 17.40M
Kokonaistarjonta:
$ 10.42B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 7.83B
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 23.16M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.129
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.001677040809560427
Nykyinen hinta:
$ 0.002223
ORIGYN (OGY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

ORIGYN (OGY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä OGY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OGY-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät OGY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OGY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

ORIGYN (OGY) -rahakkeen hintahistoria

OGY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

OGY-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne OGY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OGY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.