ORIGYN (OGY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ORIGYN (OGY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ORIGYN (OGY) -rahakkeen tiedot OGY is the native token of the ORIGYN Foundation, which provides the utility of access to the platform where ORIGYN certificates are minted, referenced and transacted. OGY is necessary to create and transact certificates of authenticity, the core service of the platform. Tokens are also required to vote in the governance of ORIGYN. Virallinen verkkosivusto: https://www.origyn.com Valkoinen paperi: https://dashboard.origyn.com/Tokenomics_V3.pdf Block Explorer: https://dashboard.origyn.com/explorer Osta OGY-rahaketta nyt!

ORIGYN (OGY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ORIGYN (OGY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 17.40M $ 17.40M $ 17.40M Kokonaistarjonta: $ 10.42B $ 10.42B $ 10.42B Kierrossa oleva tarjonta: $ 7.83B $ 7.83B $ 7.83B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 23.16M $ 23.16M $ 23.16M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.129 $ 0.129 $ 0.129 Kaikkien aikojen alin: $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 $ 0.001677040809560427 Nykyinen hinta: $ 0.002223 $ 0.002223 $ 0.002223 Lue lisää ORIGYN (OGY) -rahakkeen hinnasta

ORIGYN (OGY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ORIGYN (OGY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OGY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OGY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OGY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OGY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OGY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ORIGYN (OGY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OGY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OGY-rahakkeita MEXCistä nyt!

ORIGYN (OGY) -rahakkeen hintahistoria OGY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OGY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OGY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OGY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OGY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OGY-rahakkeen hintaennuste nyt!

