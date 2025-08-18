Lisätietoja OFT-rahakkeesta

ONFA Token

ONFA Token – hinta (OFT)

1OFT - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.736
$0.736$0.736
+0.10%1D
USD
Reaaliaikainen ONFA Token (OFT) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:31:22 (UTC+8)

ONFA Token (OFT) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.73
$ 0.73$ 0.73
24 h:n matalin
$ 0.7489
$ 0.7489$ 0.7489
24 h:n korkein

$ 0.73
$ 0.73$ 0.73

$ 0.7489
$ 0.7489$ 0.7489

$ 0.9501524982950932
$ 0.9501524982950932$ 0.9501524982950932

$ 0.12831404520187653
$ 0.12831404520187653$ 0.12831404520187653

+0.08%

+0.10%

-0.87%

-0.87%

ONFA Token (OFT) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.736. Viimeisen 24 tunnin aikana OFT on vaihdellut alimmillaan $ 0.73 ja korkeimmillaan $ 0.7489 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.9501524982950932, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.12831404520187653.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OFT on muuttunut +0.08% viimeisen tunnin aikana, +0.10% 24 tunnin aikana ja -0.87% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ONFA Token (OFT) -rahakkeen markkinatiedot

No.3589

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.41M
$ 1.41M$ 1.41M

$ 220.80M
$ 220.80M$ 220.80M

0.00
0.00 0.00

300,000,000
300,000,000 300,000,000

288,882,010.260989
288,882,010.260989 288,882,010.260989

0.00%

BSC

ONFA Token-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.41M. OFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 288882010.260989. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 220.80M.

ONFA Token (OFT) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ONFA Token-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000735+0.10%
30 päivää$ -0.0393-5.07%
60 päivää$ +0.4302+140.68%
90 päivää$ +0.5027+215.47%
ONFA Token-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000735 (+0.10%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ONFA Token 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0393 (-5.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ONFA Token-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OFT-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.4302 (+140.68%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ONFA Token-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.5027 (+215.47%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ONFA Token (OFT)?

Tarkista ONFA Token-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ONFA Token (OFT)

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

ONFA Token on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ONFA Token-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OFT-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ONFA Token-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ONFA Token-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ONFA Token-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ONFA Token (OFT) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ONFA Token (OFT) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ONFA Token-rahakkeelle.

Tarkista ONFA Token-rahakkeen hintaennuste nyt!

ONFA Token (OFT) -rahakkeen tokenomiikka

ONFA Token (OFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OFT-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ONFA Token (OFT) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ONFA Token:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ONFA Token MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

OFT paikallisiin valuuttoihin

1 ONFA Token(OFT) - VND
19,367.84
1 ONFA Token(OFT) - AUD
A$1.1408
1 ONFA Token(OFT) - GBP
0.54464
1 ONFA Token(OFT) - EUR
0.63296
1 ONFA Token(OFT) - USD
$0.736
1 ONFA Token(OFT) - MYR
RM3.10592
1 ONFA Token(OFT) - TRY
30.12448
1 ONFA Token(OFT) - JPY
¥108.928
1 ONFA Token(OFT) - ARS
ARS$965.87488
1 ONFA Token(OFT) - RUB
59.30688
1 ONFA Token(OFT) - INR
64.26752
1 ONFA Token(OFT) - IDR
Rp12,065.57184
1 ONFA Token(OFT) - KRW
1,030.81216
1 ONFA Token(OFT) - PHP
42.06976
1 ONFA Token(OFT) - EGP
￡E.35.68864
1 ONFA Token(OFT) - BRL
R$4.02592
1 ONFA Token(OFT) - CAD
C$1.01568
1 ONFA Token(OFT) - BDT
89.51232
1 ONFA Token(OFT) - NGN
1,130.56224
1 ONFA Token(OFT) - COP
$2,967.736
1 ONFA Token(OFT) - ZAR
R.13.04928
1 ONFA Token(OFT) - UAH
30.30848
1 ONFA Token(OFT) - VES
Bs100.832
1 ONFA Token(OFT) - CLP
$713.92
1 ONFA Token(OFT) - PKR
Rs207.49312
1 ONFA Token(OFT) - KZT
395.48224
1 ONFA Token(OFT) - THB
฿24.03776
1 ONFA Token(OFT) - TWD
NT$22.44064
1 ONFA Token(OFT) - AED
د.إ2.70112
1 ONFA Token(OFT) - CHF
Fr0.5888
1 ONFA Token(OFT) - HKD
HK$5.74816
1 ONFA Token(OFT) - AMD
֏281.6672
1 ONFA Token(OFT) - MAD
.د.م6.63136
1 ONFA Token(OFT) - MXN
$13.80736
1 ONFA Token(OFT) - SAR
ريال2.76
1 ONFA Token(OFT) - PLN
2.69376
1 ONFA Token(OFT) - RON
лв3.2016
1 ONFA Token(OFT) - SEK
kr7.08032
1 ONFA Token(OFT) - BGN
лв1.23648
1 ONFA Token(OFT) - HUF
Ft251.18944
1 ONFA Token(OFT) - CZK
15.5664
1 ONFA Token(OFT) - KWD
د.ك0.22448
1 ONFA Token(OFT) - ILS
2.50976
1 ONFA Token(OFT) - AOA
Kz674.61024
1 ONFA Token(OFT) - BHD
.د.ب0.277472
1 ONFA Token(OFT) - BMD
$0.736
1 ONFA Token(OFT) - DKK
kr4.72512
1 ONFA Token(OFT) - HNL
L19.34944
1 ONFA Token(OFT) - MUR
33.65728
1 ONFA Token(OFT) - NAD
$13.00512
1 ONFA Token(OFT) - NOK
kr7.49248
1 ONFA Token(OFT) - NZD
$1.25856
1 ONFA Token(OFT) - PAB
B/.0.736
1 ONFA Token(OFT) - PGK
K3.04704
1 ONFA Token(OFT) - QAR
ر.ق2.67904
1 ONFA Token(OFT) - RSD
дин.74.25504

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ONFA Token toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "ONFA Token"

Paljonko ONFA Token (OFT) on arvoltaan tänään?
OFT-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.736 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OFT-USD-parin nykyinen hinta?
OFT -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.736. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ONFA Token-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OFT markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OFT-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli OFT-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OFT saavutti ATH-hinnaksi 0.9501524982950932 USD.
Mikä oli OFT-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OFT-rahakkeen ATL-hinta oli 0.12831404520187653 USD.
Mikä on OFT-rahakkeen treidausvolyymi?
OFT-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.41M USD.
Nouseeko OFT tänä vuonna korkeammalle?
OFT saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OFT-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:31:22 (UTC+8)

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
1 OFT = 0.736 USD

