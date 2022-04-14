ONFA Token (OFT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ONFA Token (OFT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ONFA Token (OFT) -rahakkeen tiedot ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease. Virallinen verkkosivusto: https://onfa.io/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126 Osta OFT-rahaketta nyt!

ONFA Token (OFT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ONFA Token (OFT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 288.88M $ 288.88M $ 288.88M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 219.96M $ 219.96M $ 219.96M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.622 $ 1.622 $ 1.622 Kaikkien aikojen alin: $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 Nykyinen hinta: $ 0.7332 $ 0.7332 $ 0.7332 Lue lisää ONFA Token (OFT) -rahakkeen hinnasta

ONFA Token (OFT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ONFA Token (OFT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OFT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OFT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OFT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OFT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OFT-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ONFA Token (OFT) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OFT-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OFT-rahakkeita MEXCistä nyt!

ONFA Token (OFT) -rahakkeen hintahistoria OFT -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OFT-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OFT-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OFT-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OFT-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OFT-rahakkeen hintaennuste nyt!

