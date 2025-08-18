Mikä on Obol (OBOL)

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

Obol on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme.



Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Obol” Paljonko Obol (OBOL) on arvoltaan tänään? OBOL-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.1117 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on OBOL-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.1117 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo OBOL -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on Obol-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen OBOL markkina-arvo on $ 17.99M USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on OBOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? OBOL-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 161.02M USD . Mikä oli OBOL-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? OBOL saavutti ATH-hinnaksi 0.5021534033503295 USD . Mikä oli OBOL-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? OBOL-rahakkeen ATL-hinta oli 0.09086281099675668 USD . Mikä on OBOL-rahakkeen treidausvolyymi? OBOL-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 82.51K USD . Nouseeko OBOL tänä vuonna korkeammalle? OBOL saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OBOL-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

Obol (OBOL) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

