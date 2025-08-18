Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)
Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana OBICOIN on vaihdellut alimmillaan -- ja korkeimmillaan -- välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OBICOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.13685233270173522, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008366536663117779.
Lyhyen aikavälin tuloksissa OBICOIN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.41% 24 tunnin aikana ja -- viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Obi Real Estate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OBICOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Obi Real Estate (OBICOIN)?
OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.
Obi Real Estate on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Obi Real Estate-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista OBICOIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue Obi Real Estate-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Obi Real Estate-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
Obi Real Estate-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Obi Real Estate (OBICOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Obi Real Estate (OBICOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Obi Real Estate-rahakkeelle.
Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OBICOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Obi Real Estate (OBICOIN) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa Obi Real Estate:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Obi Real Estate MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
