Obi Real Estate-logo

Obi Real Estate – hinta (OBICOIN)

1OBICOIN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.01194
$0.01194$0.01194
-0.41%1D
USD
Reaaliaikainen Obi Real Estate (OBICOIN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:30:38 (UTC+8)

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
--
----
24 h:n matalin
--
----
24 h:n korkein

--
----

--
----

$ 0.13685233270173522
$ 0.13685233270173522$ 0.13685233270173522

$ 0.008366536663117779
$ 0.008366536663117779$ 0.008366536663117779

--

-0.41%

--

--

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on --. Viimeisen 24 tunnin aikana OBICOIN on vaihdellut alimmillaan -- ja korkeimmillaan -- välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. OBICOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.13685233270173522, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.008366536663117779.

Lyhyen aikavälin tuloksissa OBICOIN on muuttunut -- viimeisen tunnin aikana, -0.41% 24 tunnin aikana ja -- viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen markkinatiedot

No.3904

--
----

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Obi Real Estate-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on --. OBICOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on --.

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Obi Real Estate-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
No Data
Obi Real Estate-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään OBICOIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0000492 (-0.41%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Obi Real Estate 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut -- (--) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Obi Real Estate-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, OBICOIN-rahakkeiden hinta muuttui -- (--), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Obi Real Estate-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui -- (--) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Obi Real Estate (OBICOIN)?

Tarkista Obi Real Estate-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Obi Real Estate-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista OBICOIN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Obi Real Estate-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Obi Real Estate-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Obi Real Estate-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Obi Real Estate (OBICOIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Obi Real Estate (OBICOIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Obi Real Estate-rahakkeelle.

Tarkista Obi Real Estate-rahakkeen hintaennuste nyt!

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikka

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää OBICOIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Obi Real Estate (OBICOIN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Obi Real Estate:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Obi Real Estate MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

Obi Real Estate-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Obi Real Estate toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Obi Real Estate-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Obi Real Estate”

Paljonko Obi Real Estate (OBICOIN) on arvoltaan tänään?
OBICOIN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on -- USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on OBICOIN-USD-parin nykyinen hinta?
OBICOIN -USD-parin nykyinen hinta on --. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Obi Real Estate-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen OBICOIN markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on OBICOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
OBICOIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli OBICOIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
OBICOIN saavutti ATH-hinnaksi 0.13685233270173522 USD.
Mikä oli OBICOIN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
OBICOIN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.008366536663117779 USD.
Mikä on OBICOIN-rahakkeen treidausvolyymi?
OBICOIN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on -- USD.
Nouseeko OBICOIN tänä vuonna korkeammalle?
OBICOIN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso OBICOIN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 01:30:38 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

OBICOIN-USD-laskin

Summa

OBICOIN
OBICOIN
USD
USD

1 OBICOIN = 0 USD

Treidaa OBICOIN-rahaketta

OBICOINUSDT
$0.01194
$0.01194$0.01194
-0.41%

Liity MEXCiin tänään

