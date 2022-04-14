Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikka
Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tiedot
OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.
Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä OBICOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OBICOIN-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät OBICOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OBICOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen hintahistoria
OBICOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.
OBICOIN-rahakkeen hintaennuste
Haluatko tietää, minne OBICOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OBICOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.
