Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Obi Real Estate (OBICOIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tiedot OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world. Virallinen verkkosivusto: www.obirealestate.com Valkoinen paperi: https://obirealestate.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab Osta OBICOIN-rahaketta nyt!

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 12.05M $ 12.05M $ 12.05M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 Nykyinen hinta: $ 0.01205 $ 0.01205 $ 0.01205 Lue lisää Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen hinnasta

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä OBICOIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta OBICOIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät OBICOIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu OBICOIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka OBICOIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita OBICOIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan OBICOIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Obi Real Estate (OBICOIN) -rahakkeen hintahistoria OBICOIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu OBICOIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

OBICOIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne OBICOIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? OBICOIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso OBICOIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

