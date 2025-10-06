PörssiDEX+
Reaaliaikainen NVIDIA xStock-hinta on tänään 191.17 USD. NVDAX-rahakkeiden markkina-arvo on 20,847,771.6038687788 USD. Seuraa reaaliaikaisia NVDAX/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!Reaaliaikainen NVIDIA xStock-hinta on tänään 191.17 USD. NVDAX-rahakkeiden markkina-arvo on 20,847,771.6038687788 USD. Seuraa reaaliaikaisia NVDAX/USD-hintapäivityksiä, live-kaavioita, markkina-arvoa, 24 tunnin volyymia ja paljoa muuta!

$191.24
Reaaliaikainen NVIDIA xStock (NVDAX) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 15:03:53 (UTC+8)

NVIDIA xStock-hinta tänään

Reaaliaikainen NVIDIA xStock (NVDAX) -hinta on tänään $ 191.17, ja se on muuttunut 0.07 % viimeisen 24 tunnin aikana. Nykyinen NVDAX-USD-muuntokurssi on $ 191.17 per NVDAX.

NVIDIA xStock on tällä hetkellä sijalla #761 markkina-arvon perusteella, joka on $ 20.85M, ja sen kierrossa oleva tarjonta on 109.05K NVDAX. Viimeisen 24 tunnin aikana NVDAX-rahakkeita treidattiin välillä en hinta oli välillä $ 190.58 (alin) ja $ 192.72 (korkein), osoittaen sen markkinaaktiivisuutta. Sen kaikkien aikojen korkein arvo oli $ 211.55444406079573, kun taas kaikkien aikojen alin arvo oli $ 150.17117069595338.

Lyhyen aikavälin kehityksessä, NVDAX liikkui -0.19% viimeisen tunnin aikana ja -1.33% viimeisten 7 päivän aikana. Viimeisen päivän aikana kokonaistreidausvolyymi oli $ 56.74K.

NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeen markkinatiedot

$ 20.85M
$ 56.74K
$ 20.85M
109.05K
--
109,053.57327964
SOL

NVIDIA xStock-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 20.85M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.74K. NVDAX-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 109.05K ja sen kokonaistarjonta on 109053.57327964. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 20.85M.

NVIDIA xStock-rahakkeiden hintahistoria USD

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 190.58
24 h:n matalin
$ 192.72
24 h:n korkein

$ 190.58
$ 192.72
$ 211.55444406079573
$ 150.17117069595338
-0.19%

-0.06%

-1.33%

-1.33%

NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän NVIDIA xStock-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.134-0.06%
30 päivää$ +5.4+2.90%
60 päivää$ +19.98+11.67%
90 päivää$ +9.36+5.14%
NVIDIA xStock-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään NVDAX-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.134 (-0.06%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

NVIDIA xStock 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +5.4 (+2.90%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

NVIDIA xStock-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, NVDAX-rahakkeiden hinta muuttui $ +19.98 (+11.67%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

NVIDIA xStock-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +9.36 (+5.14%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle NVIDIA xStock (NVDAX)?

Tarkista NVIDIA xStock-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

NVIDIA xStock-hintaennuste

NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua)
Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti NVDAX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ -- ja kasvuvauhti 0.00%.
NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua)

Vuonna 2040 NVIDIA xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 0.00%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ --.

Haluatko tietää, mihin hintaan NVIDIA xStock nousee vuosina 2025–2026? Vieraile Hintaennuste-sivullamme, jossa on NVDAX-hintaennusteet vuosille 2025–2026 napsauttamalla NVIDIA xStock Hintaennuste.

Kuinka ostaa ja sijoittaa NVIDIA xStock-rahakkeita

Oletko valmis aloittamaan NVIDIA xStock-rahakkeella? NVDAX-rahakkeen ostaminen on nopeaa ja aloittelijaystävällistä MEXCissä. Voit aloittaa treidauksen heti, kun olet tehnyt ensimmäisen ostoksesi. Lisätietoja saat tutustumalla oppaaseemme: Kuinka ostaa NVIDIA xStock. Alla on nopea viiden vaiheen yleiskatsaus, joka auttaa sinua aloittamaan NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeen ostamisen.

Vaihe 1

Rekisteröi itsellesi tili ja suorita KYC

Rekisteröi ensin itsellesi tili ja suorita KYC MEXCissä. Voit tehdä sen MEXCin virallisella verkkosivustolla tai MEXC-sovelluksessa käyttämällä puhelinnumeroasi tai sähköpostiosoitettasi.
Vaihe 2

Lisää USDT:tä, USDC:tä tai USDE:tä lompakkoosi

USDT, USDC ja USDE helpottavat treidausta MEXCissä. Voit ostaa USDT:tä, USDC:tä ja USDE:tä pankkisiirrolla, OTC:llä tai P2P-treidauksen avulla.
Vaihe 3

Siirry Spot-treidaussivulle

Napsauta MEXCin verkkosivustolla kohtaa Spot, joka löytyy yläpalkista, ja etsi haluamasi rahakkeet.
Vaihe 4

Valitse rahakkeesi

Saatavilla on yli 109.05K rahaketta, joten voit helposti ostaa bitcoinia, ethereumia ja muita trendaavia rahakkeita.
Vaihe 5

Suorita ostoksesi loppuun

Anna rahakkeiden summa tai vastaava määrä paikallisessa valuutassasi. Napsauta Osta, ja NVIDIA xStock hyvitetään välittömästi lompakkoosi.
NVIDIA xStock (NVDAX) -osto-opas

Mitä voit tehdä NVIDIA xStock-rahakkeilla

NVIDIA xStock-omistukset tarjoavat sinulle enemmän mahdollisuuksia pelkän ostamisen ja hallussapidon lisäksi. Voit treidata BTC-rahakkeita sadoilla markkinoilla, ansaita passiivisia palkkioita joustavien steikkaus- ja säästötuotteiden avulla tai hyödyntää ammattimaisia treidaustyökaluja varojesi kasvattamiseksi. Olitpa sitten aloittelija tai kokenut ammattisijoittaja, MEXC auttaa sinua maksimoimaan kryptomahdollisuutesi. Alla on neljä parasta tapaa, joilla saat kaiken irti Bitcoin-rahakkeistasi

Treidausta erittäin alhaisilla kuluilla MEXCissä

Ostamalla NVIDIA xStock (NVDAX) -rahaketta MEXCistä saat enemmän vastinetta rahoillesi. MEXC on yksi markkinoiden edullisimmista kryptovaluutta-alustoista, joka auttaa sinua vähentämään kustannuksia jo ensimmäisestä kaupasta lähtien.

Spot-treidausmaksut:
Tutustu MEXCin kilpailukykyisiin ttreidausmaksuihin

Lisäksi voit treidata valituilla spot-rahakkeilla täysin ilman kuluja MEXCin Zero Fee Fest -tapahtuman kautta.

Mikä on NVIDIA xStock (NVDAX)

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NVIDIA xStock-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton NVIDIA xStock toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen NVIDIA xStock-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”NVIDIA xStock”

Paljonko yksi NVIDIA xStock on arvoltaan vuonna 2030?
Jos NVIDIA xStock-rahakkeiden hinta kasvaa arviolta 5 % vuosittain, sen arvo voisi nousta noin -- dollariin vuoteen 2026 mennessä, -- dollariin vuoteen 2030 mennessä, -- dollariin vuoteen 2035 mennessä ja -- dollariin vuoteen 2040 mennessä. Nämä luvut kuvaavat tasaista korkoa korolle -kasvuskenaariota, vaikka todellinen tuleva hinta riippuu markkinoiden käyttöönotosta, sääntelyn kehityksestä ja makrotaloudellisista olosuhteista. Voit tarkastella alla olevaa täyttä ennustetaulukkoa, josta näet yksityiskohtaisen vuosittaisen erittelyn potentiaalisista NVIDIA xStock-hinnoista ja odotetusta sijoitetun pääoman tuotosta.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-17 15:03:53 (UTC+8)

NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
11-17 03:26:00Alan päivitykset
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Alan päivitykset
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59Alan päivitykset
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million
11-16 05:28:58Alan päivitykset
The total market value of stablecoins decreased by 0.41% over the past 7 days, falling to $304.2 billion
11-15 14:42:25Alan päivitykset
Privacy sector tokens show widespread gains, DASH up 41.6%, ZEC rebounds to $743
11-14 14:44:27Alan päivitykset
Crypto market continues to be in a state of "Extreme Fear," with the Fear & Greed Index currently at 16

$191.24
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

