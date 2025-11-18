NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeiden hintaennuste (USD)

Hanki NVIDIA xStock-rahakkeiden hintaennusteita vuosille 2026, 2027, 2028, 2030 ja muille. Ennusta, kuinka paljon NVDAX kasvaa seuraavan viiden vuoden tai pidemmän ajan kuluessa. Ennusta tulevat hintaskenaariot välittömästi markkinatrendien ja -tunnelman perusteella.

Anna luku väliltä -100 ja 1 000 ennustaaksesi NVIDIA xStock-rahakkeiden hinnan % Laske *Vastuuvapauslauseke: Kaikki hintaennusteet perustuvat käyttäjän antamiin tietoihin. $186.95 $186.95 $186.95 -0.23% USD Todellinen Ennuste NVIDIA xStock-hintaennuste vuosille 2025–2050 (USD) NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2025 (tälle vuodelle) Ennusteesi perusteella NVIDIA xStock saattaa kasvaa 0.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 186.95 vuonna 2025. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2026 (ensi vuodelle) Ennusteesi perusteella NVIDIA xStock saattaa kasvaa 5.00%. Se saattaa saavuttaa treidaushinnan $ 196.2974 vuonna 2026. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2027 (2 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan NVDAX-rahakkeen ennustettu vuoden 2027 tuleva hinta on $ 206.1123 10.25% kasvuvauhdilla. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2028 (3 vuoden kuluttua) Hintaennustemoduulin mukaan NVDAX-rahakkeen ennustettu vuoden 2028 tuleva hinta on $ 216.4179 15.76% kasvuvauhdilla. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2029 (4 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti NVDAX-rahakkeiden vuoden 2029 tavoitehinta on $ 227.2388 ja kasvuvauhti 21.55%. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2030 (5 vuoden kuluttua) Yllä olevan hintaennustemoduulin mukaisesti NVDAX-rahakkeiden vuoden 2030 tavoitehinta on $ 238.6008 ja kasvuvauhti 27.63%. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2040 (15 vuoden kuluttua) Vuonna 2040 NVIDIA xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 107.89%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 388.6556. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste vuodelle 2050 (25 vuoden kuluttua) Vuonna 2050 NVIDIA xStock-rahakkeiden hinta voi mahdollisesti nousta 238.64%. Se voi saavuttaa treidaushinnan $ 633.0790. Vuosi Hinta Kasvu 2025 $ 186.95 0.00%

2026 $ 196.2974 5.00%

2027 $ 206.1123 10.25%

2028 $ 216.4179 15.76%

2029 $ 227.2388 21.55%

2030 $ 238.6008 27.63%

2031 $ 250.5308 34.01%

2032 $ 263.0574 40.71% Vuosi Hinta Kasvu 2033 $ 276.2102 47.75%

2034 $ 290.0208 55.13%

2035 $ 304.5218 62.89%

2036 $ 319.7479 71.03%

2037 $ 335.7353 79.59%

2038 $ 352.5221 88.56%

2039 $ 370.1482 97.99%

2040 $ 388.6556 107.89% Näytä lisää Lyhyen aikavälin NVIDIA xStock-hintaennuste tälle päivälle, huomiselle, tälle viikolle ja 30 seuraavalle päivälle Päivämäärä Hintaennuste Kasvu November 18, 2025(Tänään) $ 186.95 0.00%

November 19, 2025(Huomenna) $ 186.9756 0.01%

November 25, 2025(Tällä viikolla) $ 187.1292 0.10%

December 18, 2025(30 päivää) $ 187.7182 0.41% NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste tänään NVDAX-rahakkeiden ennustettu hinta November 18, 2025(Tänään) on $186.95 . Tämä ennuste heijastaa ilmoitetun kasvuprosentin laskettua tulosta ja antaa käyttäjille tilannekuvan tämän päivän mahdollisista hintojen muutoksista. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste huomiselle Hintaennuste November 19, 2025(Huomenna) NVDAX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $186.9756 . Nämä tulokset tarjoavat arvioidun näkymän rahakkeen arvolle valittujen parametrien perusteella. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste tälle viikolle November 25, 2025(Tällä viikolla) mennessä hintaennuste NVDAX-rahakkeille, käyttäen 5% :n vuotuista kasvua, on $187.1292 . Tämä viikoittainen ennuste on laskettu saman kasvuprosentin perusteella, jotta se antaa käsityksen mahdollisista hintatrendeistä tulevina päivinä. NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennuste 30 päivälle Katsottaessa 30 päivää eteenpäin NVDAX-rahakkeiden arvioitu hinta on $187.7182 . Tämä ennuste on johdettu käyttämällä 5% :n vuotuista kasvua sen arvioimiseksi, mikä rahakkeen arvo voisi olla kuukauden kuluttua.

NVIDIA xStock-rahakkeiden nykyiset hintatilastot Nykyinen hinta $ 186.95$ 186.95 $ 186.95 Hintamuutos (24 h) -0.22% Markkina-arvo $ 20.39M$ 20.39M $ 20.39M Kierrossa oleva tarjonta 109.05K 109.05K 109.05K Volyymi (24 h) $ 58.28K$ 58.28K $ 58.28K Volyymi (24 h) -- NVDAX-rahakkeiden viimeisin hinta on $ 186.95. Sen 24 tunnin muutos on -0.23%, ja 24 tunnin treidausvolyymi $ 58.28K. Lisäksi NVDAX-rahakkeiden liikkeessä oleva tarjonta on 109.05K ja sen markkina-arvo on $ 20.39M. Näytä NVDAX-rahakkeiden reaaliaikainen hinta

Historiallinen NVIDIA xStock-hinta Viimeisimpien NVIDIA xStock-live-hintasivulta kerättyjen tietojen mukaan NVIDIA xStock-rahakkeiden tämänhetkinen hinta on 186.95USD. NVIDIA xStock-rahakkeiden (NVDAX) kierrossa oleva tarjonta on 0.00 NVDAX , jolloin sen markkina-arvo on $20.39M . Kausi Muuta(%) Muuta(USD) Korkea Matala 24 tuntia -0.02% $ -4.7000 $ 192.77 $ 185.61

7 päivää -0.04% $ -8.5099 $ 201.49 $ 180.45

30 päivää -0.01% $ -1.9900 $ 212.22 $ 177.01 24 tunnin suorituskyky Viimeisen 24 tunnin aikana NVIDIA xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut $-4.7000 , mikä kuvastaa -0.02% arvon muutosta. 7 päivän suorituskyky Viimeisen 7 päivän aikana NVIDIA xStock-rahakkeiden hinta oli ylimmillään $201.49 ja alimmillaan $180.45 . Sen hinta on muuttunut -0.04% . Tämä viimeaikainen trendi esittelee NVDAX-rahakkeiden potentiaalia liikkua edelleen markkinoilla. 30 päivän suorituskyky Viimeisen kuukauden aikana NVIDIA xStock-rahakkeiden hinta on muuttunut -0.01% , joka heijastaa noin $-1.9900 arvonmuutosta. Tämä viittaa siihen, että NVDAX-rahakkeiden hinta saattaa muuttua lähitulevaisuudessa lisää. Tarkista NVIDIA xStock-rahakkeiden täydellinen hintahistoria nähdäksesi yksityiskohtaiset trendit MEXCissä Näytä koko NVDAX-rahakkeiden hintahistoria

Kuinka NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeiden hinnanennustusmoduuli toimii? NVIDIA xStock-rahakkeiden hinnanennustusmoduuli on käyttäjäystävällinen työkalu, joka on suunniteltu auttamaan sinua arvioimaan mahdollisia tulevia NVDAX-hintoja omien kasvuoletustesi perusteella. Olitpa kokenut treidaaja tai utelias sijoittaja, tämä moduuli tarjoaa yksinkertaisen ja interaktiivisen tavan ennustaa rahakkeen tuleva arvo. 1. Anna kasvuennustuksesi Aloita antamalla haluamasi kasvuprosentti, joka voi olla joko positiivinen tai negatiivinen markkinanäkymistäsi riippuen. Tämä saattaa heijastaa NVIDIA xStock-rahakkeisiin liittyviä odotuksiasi seuraavalle vuodelle, viidelle vuodelle tai jopa vuosikymmeniä eteenpäin. 2. Laske tulevaisuuden hinta Kun olet antanut kasvunopeuden, napsauta Laske-painiketta. Moduuli laskee NVDAX-rahakkeille välittömästi ennustetun tulevan hinnan, jolloin saat selkeän kuvan siitä, kuinka ennustuksesi vaikuttaa rahakkeen arvoon ajan myötä. 3. Tutustu erilaisiin skenaarioihin Voit kokeilla erilaisia kasvuvauhteja nähdäksesi, kuinka erilaiset markkinaolosuhteet voivat vaikuttaa NVIDIA xStock-rahakkeiden hintaan. Tämän joustavuuden avulla voit analysoida sekä optimistisia että konservatiivisia ennusteita, mikä auttaa sinua tekemään tietoisempia päätöksiä. 4. Käyttäjien mieliala ja yhteisön tiedot Moduuliin sisältyy myös käyttäjien mielipidetiedot, joiden avulla voit verrata ennusteitasi muiden käyttäjien ennusteisiin. Nämä yhdistetyt tiedot tarjoavat arvokkaita näkemyksiä siitä, miten yhteisö näkee NVDAX-rahakkeiden tulevaisuuden. Hintaennusteen tekniset indikaattorit Ennusteen tarkkuuden parantamiseksi moduuli hyödyntää erilaisia teknisiä indikaattoreita ja markkinatietoja. Näitä ovat: Exponential Moving Averages (EMA): Auttaa seuraamaan rahakkeen hintatrendiä tasoittamalla vaihteluita ja tarjoamalla käsityksen mahdollisista trendin käänteistä. Bollinger Bands: Mittaa markkinoiden volatiliteettia ja tunnistaa mahdolliset yliostetut tai ylimyydyt tilanteet. Relative Strength Index (RSI): Arvioi NVDAX-rahakkeiden vauhtia sen määrittämiseksi, onko se nousu- vai laskuvaiheessa. Moving Average Convergence Divergence (MACD): Arvioi hintaliikkeiden voimakkuutta ja suuntaa mahdollisten tulo- ja poistumispisteiden tunnistamiseksi. Yhdistämällä nämä indikaattorit reaaliaikaisiin markkinatietoihin moduuli tarjoaa dynaamisen hintaennusteen, joka auttaa sinua saamaan syvempiä näkemyksiä NVIDIA xStock-rahakkeiden tulevaisuudesta.

Miksi NVDAX-rahakkeiden hinnan ennustaminen on tärkeää?

NVDAX-hintaennusteet ovat tärkeitä useista syistä, ja sijoittajat käyttävät niitä eri tarkoituksiin:

Sijoitusstrategian kehittäminen: Ennusteet auttavat sijoittajia laatimaan strategioita. Arvioimalla tulevia hintoja käyttäjät voivat päättää, milloin he ostavat, myyvät tai pitävät hallussaan tiettyä kryptovaluuttaa.

Riskienarviointi: Mahdollisten hinnanmuutosten ymmärtäminen auttaa sijoittajia arvioimaan tiettyyn kryptokohteeseen liittyvää riskiä. Tämä on välttämätöntä mahdollisten tappioiden hallitsemiseksi ja lieventämiseksi.

Markkina-analyysi: Ennusteet sisältävät usein markkinatrendien, uutisten ja historiallisten tietojen analysoinnin. Tämä kattava analyysi auttaa sijoittajia ymmärtämään markkinoiden dynamiikkaa ja hinnanmuutoksiin vaikuttavia tekijöitä.

Salkun hajauttaminen: ennustamalla, mitkä kryptovaluutat voivat menestyä hyvin, sijoittajat voivat hajauttaa salkkuaan vastaavasti ja hajauttaa riskin eri varallisuuseriin.

Pitkän aikavälin suunnittelu: pitkän aikavälin voittoja etsivät sijoittajat luottavat ennusteisiin tunnistaessaan kryptovaluuttoja, joilla on tulevan kasvun potentiaalia.

Psykologinen valmius: mahdollisten hintaskenaarioiden tunteminen valmistaa sijoittajia emotionaalisesti ja taloudellisesti markkinoiden epävakauteen.

Yhteisön sitouttaminen: kryptohintaennusteet herättävät usein keskustelua sijoittajayhteisössä, mikä johtaa laajempaan ymmärrykseen ja yhteiseen tietoon perustuvaan näkemykseen markkinatrendeistä.

Usein kysytyt kysymykset (UKK): Kannattaako NVDAX-rahakkeisiin sijoittaa nyt? Ennusteidesi mukaan NVDAX saavuttaa hinnan -- undefined , joten se on harkitsemisen arvoinen rahake. Mikä on NVDAX-rahakkeiden ensi kuun hintaennuste? NVIDIA xStock (NVDAX) -hintaennustetyökalun mukaan NVDAX-rahakkeiden ennustettu hinta saavuttaa arvon -- undefined . Paljonko yksi NVDAX maksaa vuonna 2026? 1 NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeen hinta tänään on $186.95 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan NVDAX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2026. Mikä on ennustettu hinta NVDAX-rahakkeille vuonna 2027? NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 NVDAX-rahakkeelle vuoteen 2027 mennessä. Mikä on NVDAX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2028? Hintaennusteesi mukaan NVIDIA xStock (NVDAX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2028. Mikä on NVDAX-rahakkeiden arvioitu tavoitehinta vuodelle 2029? Hintaennusteesi mukaan NVIDIA xStock (NVDAX) tulee kasvamaan 0.00% ja sen arvioitu tavoitehinta on -- vuonna 2029. Paljonko yksi NVDAX maksaa vuonna 2030? 1 NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeen hinta tänään on $186.95 . Yllä olevan ennustusmoduulin mukaan NVDAX-rahakkeiden hinta kasvaa 0.00% ja saavuttaa arvon -- vuonna 2030. Mikä on NVDAX-rahakkeiden hintaennuste vuodelle 2040? NVIDIA xStock (NVDAX) -rahakkeiden hinnan ennustetaan nousevan 0.00% vuosittain saavuttaen hinnan -- 1 NVDAX-rahakkeelle vuoteen 2040 mennessä.